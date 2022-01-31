В Кремле отреагировали на рекордное вымирание россиян

31 января 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков надеется, что россияне будут умирать меньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Кремле рекордное вымирание граждан РФ связали в том числе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата о рекордной убыли людей в России. «Это весьма и весьма печальная статистика. Мы потеряли много сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины еще предстоит анализировать. Главное — предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться. Это единственное, что может помочь нам сократить смертность от коронавируса и защитить от него. Что касается большого количества смертей. Это реальность, в которой мы существуем. Причин тому много. Весьма эффективными были меры, которые приняло правительство. Эффективно работает вся система здравоохранения, которая находится в постоянном состоянии полной мобилизации», — сказал он на конференц-колле. Песков также уточнил, что ситуация с вакцинацией в стране — не на самом высшем уровне. Однако он надеется, что смертность скоро снизится. «При этом уровень вакцинации оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что со временем удастся повысить общественный порог иммунитета благодаря вакцинам или естественному иммунитету. Это приведет к сокращению смертности», — дополнил представитель Кремля. Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым естественная убыль населения в 2021 году превысила один миллион человек, пишет «Национальная служба новостей». В январе—декабре 2021 года смертность в стране выросла на 15,1% по сравнению с 2020 годом и составила 2,445 миллиона человек, уточняет телеканал 360. При этом вице-премьер Татьяна Голикова уже прокомментировала полученные данные. По ее словам, смертность россиян в декабре 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года на 11,4%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле рекордное вымирание граждан РФ связали в том числе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата о рекордной убыли людей в России. «Это весьма и весьма печальная статистика. Мы потеряли много сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины еще предстоит анализировать. Главное — предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться. Это единственное, что может помочь нам сократить смертность от коронавируса и защитить от него. Что касается большого количества смертей. Это реальность, в которой мы существуем. Причин тому много. Весьма эффективными были меры, которые приняло правительство. Эффективно работает вся система здравоохранения, которая находится в постоянном состоянии полной мобилизации», — сказал он на конференц-колле. Песков также уточнил, что ситуация с вакцинацией в стране — не на самом высшем уровне. Однако он надеется, что смертность скоро снизится. «При этом уровень вакцинации оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что со временем удастся повысить общественный порог иммунитета благодаря вакцинам или естественному иммунитету. Это приведет к сокращению смертности», — дополнил представитель Кремля. Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым естественная убыль населения в 2021 году превысила один миллион человек, пишет «Национальная служба новостей». В январе—декабре 2021 года смертность в стране выросла на 15,1% по сравнению с 2020 годом и составила 2,445 миллиона человек, уточняет телеканал 360. При этом вице-премьер Татьяна Голикова уже прокомментировала полученные данные. По ее словам, смертность россиян в декабре 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года на 11,4%.