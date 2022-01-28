Голикова прокомментировала статистику смертности от Росстата

29 января 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

По словам Голиковой, смертность в России по итогам 2021 года сократилась на 1,02%, если не учитывать число смертей из-за COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Смертность россиян в декабре 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года на 11,4%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Смертность в России в декабре 2021 года снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В целом в прошлом году показатель вырос на 15,9% из-за COVID. При этом число смертей от болезней эндокринной системы, из-за расстройства питания и нарушений обмена веществ снизилось на 14,6%», — сообщила Татьяна Голикова. Кроме того, на 1% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 8,9% — от туберкулеза всех форм. Смертность из-за вируса иммунодефицита человека снизилась на 8,5%, а из-за новообразований — на 3,7%. Кроме того, отметила вице-премьер, на 0,9% сократилась смертность по внешним причинам. По словам Татьяны Голиковой, если не учитывать показатель заболеваемости коронавирусом, то смертность в России по итогам 2021 года сократилась на 1,02%. «В том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах», — передала вице-премьер. По данным Росстата, который представил информацию о числе рождений, смертей, браков и разводов за прошлый месяц и год в целом, в декабре 2021 года количество смертей значительно снизилось — на 11,4% по сравнению с декабрем 2020 года и на 16,2% по сравнению с ноябрем 2021 года. Еще значительнее упало количество умерших от COVID-19 — на 20,5% по сравнению с декабрем 2020 года и на 37,6% по сравнению с ноябрем 2021 года. Первые недели января также показали снижение числа смертей. Татьяна Голикова проинформировала, что по оперативным данным за 27 дней января 2022 года, в сравнении с 27-ю днями декабря 2021 года смертность сократилась на 17,3%. По словам независимого демографа Алексея Ракши, показатель смертности из-за COVID пойдет на спад в конце февраля 2022 года. По его словам, избыточная смертность от нового штамма COVID-19 «Омикрон» ниже, чем от индийского варианта «Дельта». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Смертность россиян в декабре 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года на 11,4%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Смертность в России в декабре 2021 года снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В целом в прошлом году показатель вырос на 15,9% из-за COVID. При этом число смертей от болезней эндокринной системы, из-за расстройства питания и нарушений обмена веществ снизилось на 14,6%», — сообщила Татьяна Голикова. Кроме того, на 1% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 8,9% — от туберкулеза всех форм. Смертность из-за вируса иммунодефицита человека снизилась на 8,5%, а из-за новообразований — на 3,7%. Кроме того, отметила вице-премьер, на 0,9% сократилась смертность по внешним причинам. По словам Татьяны Голиковой, если не учитывать показатель заболеваемости коронавирусом, то смертность в России по итогам 2021 года сократилась на 1,02%. «В том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах», — передала вице-премьер. По данным Росстата, который представил информацию о числе рождений, смертей, браков и разводов за прошлый месяц и год в целом, в декабре 2021 года количество смертей значительно снизилось — на 11,4% по сравнению с декабрем 2020 года и на 16,2% по сравнению с ноябрем 2021 года. Еще значительнее упало количество умерших от COVID-19 — на 20,5% по сравнению с декабрем 2020 года и на 37,6% по сравнению с ноябрем 2021 года. Первые недели января также показали снижение числа смертей. Татьяна Голикова проинформировала, что по оперативным данным за 27 дней января 2022 года, в сравнении с 27-ю днями декабря 2021 года смертность сократилась на 17,3%. По словам независимого демографа Алексея Ракши, показатель смертности из-за COVID пойдет на спад в конце февраля 2022 года. По его словам, избыточная смертность от нового штамма COVID-19 «Омикрон» ниже, чем от индийского варианта «Дельта».