30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

В Тобольске городскую набережную разобрали на металлолом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тобольск, тобольск, нижний город, подгора
На набережной реки Курдюмка неизвестные похитили металлические ограждения Фото:

В Тобольске Тюменской области неизвестные снимают металлические ограждения на набережной реки Курдюмки. Об этом горожане рассказали в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Они считают, что декоративные элементы в дальнейшем сдают в металлолом.

«Набережная речки Курдюмки между улицей Кирова и сквером Алябьева. Ежедневно снимаются секции ограждения для сдачи в металлолом. Осталось 10%. Бюджетные деньги конвертируются в карманные», — сообщил Олег Лебедь в своей публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей разделили негодование автора. «Ловят их, а толку? Менталитет у нашего народа такой. На чермет это сложно сдать. Приемщиков металла и так достают с проверками. Сейчас воруют к себе на участки», — считает Марат Саитов. «А для чего эти ограждения снимают? Для личного использования? Или для сдачи в чермет? Если кто-то сдает, значит где-то принимают, в том числе и люки с канализационных и водопроводных колодцев», — добавила Ольга Никитина. «Там туристический маршрут, должны быть камеры соответственно, или не работают?» — поинтересовался Эдуард Мавликаевич.

Комментарий тобольской администрации ожидается. В городском УМВД взяли время на подготовку ответа.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тобольске Тюменской области неизвестные снимают металлические ограждения на набережной реки Курдюмки. Об этом горожане рассказали в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Они считают, что декоративные элементы в дальнейшем сдают в металлолом. «Набережная речки Курдюмки между улицей Кирова и сквером Алябьева. Ежедневно снимаются секции ограждения для сдачи в металлолом. Осталось 10%. Бюджетные деньги конвертируются в карманные», — сообщил Олег Лебедь в своей публикации. В комментариях к записи большинство пользователей разделили негодование автора. «Ловят их, а толку? Менталитет у нашего народа такой. На чермет это сложно сдать. Приемщиков металла и так достают с проверками. Сейчас воруют к себе на участки», — считает Марат Саитов. «А для чего эти ограждения снимают? Для личного использования? Или для сдачи в чермет? Если кто-то сдает, значит где-то принимают, в том числе и люки с канализационных и водопроводных колодцев», — добавила Ольга Никитина. «Там туристический маршрут, должны быть камеры соответственно, или не работают?» — поинтересовался Эдуард Мавликаевич. Комментарий тобольской администрации ожидается. В городском УМВД взяли время на подготовку ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...