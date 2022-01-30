В Тобольске городскую набережную разобрали на металлолом

На набережной реки Курдюмка неизвестные похитили металлические ограждения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске Тюменской области неизвестные снимают металлические ограждения на набережной реки Курдюмки. Об этом горожане рассказали в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Они считают, что декоративные элементы в дальнейшем сдают в металлолом.

«Набережная речки Курдюмки между улицей Кирова и сквером Алябьева. Ежедневно снимаются секции ограждения для сдачи в металлолом. Осталось 10%. Бюджетные деньги конвертируются в карманные», — сообщил Олег Лебедь в своей публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей разделили негодование автора. «Ловят их, а толку? Менталитет у нашего народа такой. На чермет это сложно сдать. Приемщиков металла и так достают с проверками. Сейчас воруют к себе на участки», — считает Марат Саитов. «А для чего эти ограждения снимают? Для личного использования? Или для сдачи в чермет? Если кто-то сдает, значит где-то принимают, в том числе и люки с канализационных и водопроводных колодцев», — добавила Ольга Никитина. «Там туристический маршрут, должны быть камеры соответственно, или не работают?» — поинтересовался Эдуард Мавликаевич.

Комментарий тобольской администрации ожидается. В городском УМВД взяли время на подготовку ответа.

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