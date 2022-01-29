Учителя Кургана жалуются на невыплату денег за прием экзаменов

Члены государственной экзаменационной комиссии в Кургане не дождались оплаты за прием экзаменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские учителя не дождались оплаты за работу в государственной экзаменационной комиссии в 2021 году. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы образования региона.

«В 2021 году учителя прошли обучение для включения в состав ГЭК (государственная экзаменационная комиссия). Они работали на ЕГЭ в 11-х классах. С ними был заключен договор оплаты — 100 рублей в час. Работали по 9—10 часов в день. Суммы примерно составляли 3000—4000 рублей. До сих пор с учителями не рассчитались, но в департаменте образования уверяют, что расчет произведен. Никаких подтверждающих документов о расчете нет. Потом вообще сказали, что работали люди в рабочий день и оплата им не положена», — рассказал собеседник URA.RU.

В пресс-службе департамента образования и науки ответили на запрос URA.RU, что учителя, работавшие на ГИА (государственная итоговая аттестация) в 2021 году, получили оплату за свою работу в полном объеме до 31 декабря 2021 года, согласно подписанному договору. «Рабочее время учителям оплачивает работодатель. А сверхурочное время работающим членам ГЭК (до 8:00 утра и после 17:00) оплачивает департамент образования и науки. Членам ГЭК, находившимся в период ГИА в отпуске, департамент оплачивал все часы работы (фактически затраченное время) при предоставлении приказа об отпуске. Если кому-то из преподавателей по каким-то причинам выплаты не были произведены, они могут обратиться в департамент образования и науки, мы разберемся в ситуации», — предложили в ведомстве.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам