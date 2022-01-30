Ранее градоначальник неоднократно жаловался на изношенность имеющихся у города машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга остались без средств, которые руководство Свердловской области обещало выделить им на приобретение в лизинг новой коммунальной техники. Как сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией, об этом городских чиновников проинформировал замгубернатора Олег Чемезов (отвечает за финансы).

В конце 2021-го горадминистрация заключила со «СберЛизингом» контракт на поставку 79 единиц техники — в том числе десяти комбинированных дорожных машин (КДМ), тракторов, вакуумных пылесосов. Срок контракта — пять лет, сумма — 750 миллионов рублей. Мэр Алексей Орлов говорил, что плата за машины будет разделена между городом и областью пополам — то есть по 75 миллионов в год. В приобретении новых машин Орлов видит один из путей решения проблемы с уборкой снега в городе.

«Первые машины придут в город в феврале—марте. От [губернатора Евгения] Куйвашева была резолюция, что деньги должны быть выделены. Но их, судя по всему, не будет. По крайней мере, так сказал Чемезов», — поделился источник агентства.

Замгубернатора в разговоре с URA.RU это подтвердил, но лишь частично. По его словам, когда он подписывал ответ на запрос горадминистрации, мэрия еще не заключила контракт со «СберЛизингом» и, соответственно, не могла подтвердить наличие каких-либо финансовых обязательств. «Я подтвердил участие в обновлении пассажирского транспорта», — отметил Чемезов. На вопрос, будут ли выделены средства из областного бюджета сейчас, когда контракт подписан, в свердловском правительстве пока не дают однозначного ответа.

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