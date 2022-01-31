Путин поддержал идею освободить из колоний 100 тысяч россиян

31 января 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

К концу 2024 года планируется создать 100 тысяч мест для отбытия принудительных работ. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин поддержал идею министра юстиции Константина Чуйченко заменить лишение свободы ряду осужденных на принудительные работы. К концу 2024 года планируется создать 100 тысяч мест для отбытия принудительных работ. «На сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест, и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом, у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — предложил Чучейко. Путин поддержал идею: «Давайте так и сделаем». Информация содержится на сайте Кремля. Ранее глава Минюста Константин Чуйченко сообщил, что для 100 тысяч человек, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, можно предусмотреть замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Такая мера поможет людям подготовиться к выходу на свободу и значительно сократит расходы из бюджета на содержание заключенных. «Стоимость создания одного места, если мы ведем речь о легких конструкциях некапитального типа, составляет около 500 тысяч рублей на одного осужденного. Это значительно меньше, нежели нам создавать место в местах лишения свободы. И, соответственно, фактически они сами оплачивают расходы, связанные с их содержанием», — добавил Чучейко. Закон, который позволяет переводить людей из мест лишения свободы на принудительные работы, вступил в силу в 2017 году. По словам министра, в соответствии с действующим на сегодня законодательством таким правом могут воспользоваться порядка 180 тысяч осужденных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин поддержал идею министра юстиции Константина Чуйченко заменить лишение свободы ряду осужденных на принудительные работы. К концу 2024 года планируется создать 100 тысяч мест для отбытия принудительных работ. «На сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест, и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом, у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — предложил Чучейко. Путин поддержал идею: «Давайте так и сделаем». Информация содержится на сайте Кремля. Ранее глава Минюста Константин Чуйченко сообщил, что для 100 тысяч человек, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, можно предусмотреть замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Такая мера поможет людям подготовиться к выходу на свободу и значительно сократит расходы из бюджета на содержание заключенных. «Стоимость создания одного места, если мы ведем речь о легких конструкциях некапитального типа, составляет около 500 тысяч рублей на одного осужденного. Это значительно меньше, нежели нам создавать место в местах лишения свободы. И, соответственно, фактически они сами оплачивают расходы, связанные с их содержанием», — добавил Чучейко. Закон, который позволяет переводить людей из мест лишения свободы на принудительные работы, вступил в силу в 2017 году. По словам министра, в соответствии с действующим на сегодня законодательством таким правом могут воспользоваться порядка 180 тысяч осужденных.