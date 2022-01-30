Тоболяки не могут напрямую улететь в Петербург

Билеты на рейсы из Тобольска в Санкт-Петербург не доступны для покупки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тобольска Тюменской области не могут приобрести билеты на рейс в Санкт-Петербург, который авиакомпания «Россия» должна начать выполнять со 2 февраля. Об этом URA.RU рассказали несколько горожан. «Аэрофлот» также отменил перелеты по данному направлению.

«В расписании аэропорта Тобольска указано, что со 2 февраля можно будет напрямую летать в Санкт-Петербург. Однако на сайте авиакомпании „Россия“ Тобольск даже выбрать нельзя», — рассказал URA.RU один из жителей.

Подобной проблемой с редакцией поделились и несколько других горожан. В расписании тобольского аэропорта «Ремезов» действительно значится, что со 2 февраля авиакомпания «Россия» должна начать выполнять прямые рейсы в Санкт-Петербург. Однако приобрести билеты нельзя как на сайте перевозчика, так и на сайте компании «Аэрофлот» (в структуру которой входит «Россия»). На последнем рейсы значатся как отмененные.

При этом в 2022 году данное направление попало в список субсидируемых маршрутов. Согласно приказу Росавиации, «Аэрофлот» должен осуществлять по три рейса в неделю, начиная с 1 января.

В авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» направлены письменные запросы, ответы ожидаются. URA.RU также задало вопрос об осуществлении рейсов компании «Аэропорты регионов», которая занимается управлением аэропортом «Ремезов». На момент публикации ответ не поступил.

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