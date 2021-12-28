Власти РФ рассмотрят ужесточение штрафа за превышение скорости

Вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч требует комплексной оценки. Об этом заявил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галлимулин.
Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов раскрыл, что власти столицы предложили снизить данный порог до 10 км/ч. «Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», — подчеркнул он в разговоре с РБК.
По словам Галлимулина, данный вопрос требует комплексной оценки. В Мосгордуме ранее выражали беспокойство по поводу того, что целью изменений станет увеличение количества штрафов.
В начале года сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за умышленное опасное вождение на пять тысяч рублей. Также в Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами и параллельное движение с автомобилями в одной полосе, напоминают «Дни.ру». Максимальное предусмотренное наказание — 15 тысяч рублей, приводит информацию «Ридус».
Вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч требует комплексной оценки. Об этом заявил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галлимулин. Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов раскрыл, что власти столицы предложили снизить данный порог до 10 км/ч. «Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», — подчеркнул он в разговоре с РБК. По словам Галлимулина, данный вопрос требует комплексной оценки. В Мосгордуме ранее выражали беспокойство по поводу того, что целью изменений станет увеличение количества штрафов. В начале года сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за умышленное опасное вождение на пять тысяч рублей. Также в Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами и параллельное движение с автомобилями в одной полосе, напоминают «Дни.ру». Максимальное предусмотренное наказание — 15 тысяч рублей, приводит информацию «Ридус».