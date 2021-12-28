Власти РФ рассмотрят ужесточение штрафа за превышение скорости

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Здания. Москва, пробка, арбат, трафик, москва, пробка машины
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог скорости вдвое Фото:

Вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч требует комплексной оценки. Об этом заявил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галлимулин.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов раскрыл, что власти столицы предложили снизить данный порог до 10 км/ч. «Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», — подчеркнул он в разговоре с РБК.

По словам Галлимулина, данный вопрос требует комплексной оценки. В Мосгордуме ранее выражали беспокойство по поводу того, что целью изменений станет увеличение количества штрафов.

В начале года сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за умышленное опасное вождение на пять тысяч рублей. Также в Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами и параллельное движение с автомобилями в одной полосе, напоминают «Дни.ру». Максимальное предусмотренное наказание — 15 тысяч рублей, приводит информацию «Ридус».

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Вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч требует комплексной оценки. Об этом заявил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галлимулин. Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов раскрыл, что власти столицы предложили снизить данный порог до 10 км/ч. «Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», — подчеркнул он в разговоре с РБК. По словам Галлимулина, данный вопрос требует комплексной оценки. В Мосгордуме ранее выражали беспокойство по поводу того, что целью изменений станет увеличение количества штрафов. В начале года сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать за умышленное опасное вождение на пять тысяч рублей. Также в Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами и параллельное движение с автомобилями в одной полосе, напоминают «Дни.ру». Максимальное предусмотренное наказание — 15 тысяч рублей, приводит информацию «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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