Тюменцы катались на снегокатах, прицепленных к автомобилям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несколько тюменцев устроили гонки на снегокатах, прицепленных к автомобилям. Заезды они проводили прямо на парковке ЖК «Заречный» на улицу Велижанской, 66, корпус 2. Об этом URA.RU рассказали жильцы многоэтажки. Они также предоставили редакции видеозапись инцидента.

«Гоняли глубокой ночью прямо рядом с нашими припаркованными машинами. Крики, громкий смех, маты через слово — вот под такой аккомпанемент нам пришлось ложиться спать. Это просто ужас. С этими парковками у нас сплошные проблемы. То автошкола занятия проводит, то вот такие гонщики спать не дают. Мы уже очень устали, но сделать ничего не можем», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой житель многоэтажки сообщил, что на замечания в свой адрес нарушители спокойствия никак не реагировали. «Я прикрикнул на них с балкона, но никакой реакции не последовало. То есть, сделали вид, что никто ничего им не говорил», — отметил тюменец в разговоре с агентством.

На кадрах записи, предоставленной читателями URA.RU, видно, как один из ночных гонщиков на снегокате сначала въезжает в припаркованный прицеп, а затем — в автомобиль. При этом видимых повреждений он не получил, поскольку скорость была небольшой.

В региональном управлении ГИБДД в случае возникновения подобных ситуаций рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию. «Нужно звонить по номеру 112 либо 102 и сообщать о подобных ситуациях. После этого приедет экипаж и будет разбираться уже на месте», — пояснили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

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