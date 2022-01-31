Постпред США в ООН: Россия угрожала начать войну

31 января 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

Линда Томас-Гринфилд не уточнила, о каких именно угрозах со стороны России шла речь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия «угрожает» началом военных действий, если ее требования не будут выполнены. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ранее Вашингтон созвал заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. «В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если ее требования не будут выполнены. Если Россия совершит вторжение в Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы не могли это предвидеть. А последствия будут чудовищными», — заявила Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза ООН, которое транслируется на youtube-канале «RT на русском». Дипломат не уточнила, о каких именно «угрозах» со стороны Москвы идет речь. Томас-Гринфилд заявила, что разведка РФ и спецслужбы пытаются сфабриковать предлог для вторжения. Она также сообщила, что Россия «захватила» Крым в 2014 году, а войска РФ отказываются покинуть Молдову, несмотря на «пожелания народа». Ранее США инициировали заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. Первый заместитель постоянного представителя России при ОНН Дмитрий Полянский назвал эту встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза, передает RT. Ранее в США заявили, что Россия стягивает войска к границам с Украиной и готовит вторжение в страну. В Донбассе также сообщили, что Киев готовится к переброске армии на восток. Президент РФ Владимир Путин, МИД РФ, и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявили, что Москва не собирается ни на кого нападать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия «угрожает» началом военных действий, если ее требования не будут выполнены. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ранее Вашингтон созвал заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. «В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если ее требования не будут выполнены. Если Россия совершит вторжение в Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы не могли это предвидеть. А последствия будут чудовищными», — заявила Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза ООН, которое транслируется на youtube-канале «RT на русском». Дипломат не уточнила, о каких именно «угрозах» со стороны Москвы идет речь. Томас-Гринфилд заявила, что разведка РФ и спецслужбы пытаются сфабриковать предлог для вторжения. Она также сообщила, что Россия «захватила» Крым в 2014 году, а войска РФ отказываются покинуть Молдову, несмотря на «пожелания народа». Ранее США инициировали заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. Первый заместитель постоянного представителя России при ОНН Дмитрий Полянский назвал эту встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза, передает RT. Ранее в США заявили, что Россия стягивает войска к границам с Украиной и готовит вторжение в страну. В Донбассе также сообщили, что Киев готовится к переброске армии на восток. Президент РФ Владимир Путин, МИД РФ, и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявили, что Москва не собирается ни на кого нападать.