Госдеп: США держит санкции в секрете, чтобы больше навредить РФ

01 февраля 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

В США хотят достичь наибольшего эффекта от санкций против РФ, сообщил Прайс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Администрация США не раскрывает суть антироссийских санкций, чтобы РФ не удалось смягчить эффект от подготовленных мер воздействия. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Нас спрашивали, почему мы не приводим больше конкретики относительно санкций, которые мы готовим и подготовили с нашими союзниками и партнерами. Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст РФ возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций», — передает ТАСС заявление Прайса в ходе брифинга для журналистов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Администрация США не раскрывает суть антироссийских санкций, чтобы РФ не удалось смягчить эффект от подготовленных мер воздействия. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Нас спрашивали, почему мы не приводим больше конкретики относительно санкций, которые мы готовим и подготовили с нашими союзниками и партнерами. Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст РФ возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций», — передает ТАСС заявление Прайса в ходе брифинга для журналистов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.