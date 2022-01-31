Госдеп: США держит санкции в секрете, чтобы больше навредить РФ

Администрация США не раскрывает суть антироссийских санкций, чтобы РФ не удалось смягчить эффект от подготовленных мер воздействия. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Нас спрашивали, почему мы не приводим больше конкретики относительно санкций, которые мы готовим и подготовили с нашими союзниками и партнерами. Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст РФ возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций», — передает ТАСС заявление Прайса в ходе брифинга для журналистов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.
Администрация США не раскрывает суть антироссийских санкций, чтобы РФ не удалось смягчить эффект от подготовленных мер воздействия. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Нас спрашивали, почему мы не приводим больше конкретики относительно санкций, которые мы готовим и подготовили с нашими союзниками и партнерами. Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст РФ возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций», — передает ТАСС заявление Прайса в ходе брифинга для журналистов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.