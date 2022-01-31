США подтвердили разработку новых санкций против российских элит

01 февраля 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Белый дом подтвердил разработку новых санкций против российских элит Фото: unsplash.com новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину… Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», — сообщила Псаки на брифинге для журналистов. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля. Ранее представитель администрации США Нед Прайс заявил о том, что Вашингтон не пойдет ни на какие уступки России в вопросах безопасности. По его словам, власти предпримут конкретные шаги только на взаимной основе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину… Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», — сообщила Псаки на брифинге для журналистов. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля. Ранее представитель администрации США Нед Прайс заявил о том, что Вашингтон не пойдет ни на какие уступки России в вопросах безопасности. По его словам, власти предпримут конкретные шаги только на взаимной основе.