31 января 2022

США подтвердили разработку новых санкций против российских элит

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Белый дом подтвердил разработку новых санкций против российских элит Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину… Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», — сообщила Псаки на брифинге для журналистов.

По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.

Ранее представитель администрации США Нед Прайс заявил о том, что Вашингтон не пойдет ни на какие уступки России в вопросах безопасности. По его словам, власти предпримут конкретные шаги только на взаимной основе.

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США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину… Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», — сообщила Псаки на брифинге для журналистов. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля. Ранее представитель администрации США Нед Прайс заявил о том, что Вашингтон не пойдет ни на какие уступки России в вопросах безопасности. По его словам, власти предпримут конкретные шаги только на взаимной основе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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