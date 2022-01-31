США подтвердили разработку новых санкций против российских элит

США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину… Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», — сообщила Псаки на брифинге для журналистов.
По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.
Ранее представитель администрации США Нед Прайс заявил о том, что Вашингтон не пойдет ни на какие уступки России в вопросах безопасности. По его словам, власти предпримут конкретные шаги только на взаимной основе.
США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину… Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», — сообщила Псаки на брифинге для журналистов. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля. Ранее представитель администрации США Нед Прайс заявил о том, что Вашингтон не пойдет ни на какие уступки России в вопросах безопасности. По его словам, власти предпримут конкретные шаги только на взаимной основе.