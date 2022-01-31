31 января 2022

В Свердловской области резко подорожает мороженое

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мороженого на Хладокомбинате №3. Екатеринбург, пища, лакомство, пломбир, сладость, десерт, мороженое, еда
Производители мороженого подчеркнули, что не повышали цены с апреля 2021 года Фото:

Мороженое нескольких торговых марок, выпускаемое в Свердловской области, подорожает на 20% из-за увеличения стоимости производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Хладокомбинат №3».

«Мы вынуждены поднять цены на 20%. Подорожало абсолютно все: молоко, сливочное мало, упаковочные материалы, перевозка. Если вы проведете полную аналитику, вы увидите, что подорожало и электричество, газ, водоотведение. Тем не менее мы не поднимали цены с апреля 2021 года», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что подорожание в феврале коснется всей линейки продукции. «Хладокомбинат №3» выпускает мороженое «Гостовский пломбир», «Исетское», «Время летать» и другое.

Ранее в Минсельхозе РФ допустили повышение цен на часть ассортимента молочной продукции. Это связано, в том числе, с подорожанием электроэнергии, логистики и других связанных отраслей.

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Мороженое нескольких торговых марок, выпускаемое в Свердловской области, подорожает на 20% из-за увеличения стоимости производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Хладокомбинат №3». «Мы вынуждены поднять цены на 20%. Подорожало абсолютно все: молоко, сливочное мало, упаковочные материалы, перевозка. Если вы проведете полную аналитику, вы увидите, что подорожало и электричество, газ, водоотведение. Тем не менее мы не поднимали цены с апреля 2021 года», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подорожание в феврале коснется всей линейки продукции. «Хладокомбинат №3» выпускает мороженое «Гостовский пломбир», «Исетское», «Время летать» и другое. Ранее в Минсельхозе РФ допустили повышение цен на часть ассортимента молочной продукции. Это связано, в том числе, с подорожанием электроэнергии, логистики и других связанных отраслей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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