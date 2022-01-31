В Свердловской области резко подорожает мороженое

01 февраля 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Производители мороженого подчеркнули, что не повышали цены с апреля 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мороженое нескольких торговых марок, выпускаемое в Свердловской области, подорожает на 20% из-за увеличения стоимости производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Хладокомбинат №3». «Мы вынуждены поднять цены на 20%. Подорожало абсолютно все: молоко, сливочное мало, упаковочные материалы, перевозка. Если вы проведете полную аналитику, вы увидите, что подорожало и электричество, газ, водоотведение. Тем не менее мы не поднимали цены с апреля 2021 года», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подорожание в феврале коснется всей линейки продукции. «Хладокомбинат №3» выпускает мороженое «Гостовский пломбир», «Исетское», «Время летать» и другое. Ранее в Минсельхозе РФ допустили повышение цен на часть ассортимента молочной продукции. Это связано, в том числе, с подорожанием электроэнергии, логистики и других связанных отраслей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мороженое нескольких торговых марок, выпускаемое в Свердловской области, подорожает на 20% из-за увеличения стоимости производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Хладокомбинат №3». «Мы вынуждены поднять цены на 20%. Подорожало абсолютно все: молоко, сливочное мало, упаковочные материалы, перевозка. Если вы проведете полную аналитику, вы увидите, что подорожало и электричество, газ, водоотведение. Тем не менее мы не поднимали цены с апреля 2021 года», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подорожание в феврале коснется всей линейки продукции. «Хладокомбинат №3» выпускает мороженое «Гостовский пломбир», «Исетское», «Время летать» и другое. Ранее в Минсельхозе РФ допустили повышение цен на часть ассортимента молочной продукции. Это связано, в том числе, с подорожанием электроэнергии, логистики и других связанных отраслей.