Гия Свердловский начал вести активную деятельность лишь спустя четыре года после освобождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вор в законе из Екатеринбурга Гия Свердловский (Георгий Акоев) был задержан в Москве сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России. Задержание было «профилактической мерой», сообщают журналисты.

«31 января в ресторане „Дворянское гнездо“ на Рублевском шоссе сотрудниками ГУУР МВД России задержан 48-летний вор „в законе“ Георгий Акоев, более известный в криминальных кругах как Гия Свердловский. В силу того, что Гия нужен региональным силовикам для удержания усложнившейся криминогенной ситуации под контролем, операция носила сугубо профилактический характер», — сообщает интернет-портал «Прайм Крайм».

СМИ опубликовали видео допроса Акоева. Он рассказал силовикам на камеру, что приехал в Москву из Екатеринбурга с супругой, чтобы «купить подарков». Адрес, где остановился, не помнит. На вопрос следователя о том, считает ли себя вором в законе, Гия Свердловский с улыбкой ответил: «Не понял вопроса. Депутатом Государственной Думы не являюсь».

Гия Свердловский отбывал 11-летний срок за разбойное нападение организованной группой. Освободившись, он старался не попадать в поле зрения полиции, чтобы избежать обвинения по «воровской» статье, предполагающей срок только за статус высшего криминального авторитета. С недавних пор Акоев начал постепенно проявлять активность: так, в августе минувшего года Гия Свердловский провернул крупную сделку на воле, а затем провел ряд сходок по всему Уралу.

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