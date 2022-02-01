Врач раскрыл, чем отличается кашель при «Омикроне»

01 февраля 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Врач-пульмонолог рассказал о характерном кашле при «Омикроне» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При заболевании штаммом коронавируса «Омикрон» у человека появляется горловой, а не легочный кашель. Об этом рассказал врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман. По его словам, у инфицированных данным штаммом поражение легких встречается редко. «Естественно, кашель при „Омикроне“ может быть. Но я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты. Омикрон-штамм реже сопровождается поражениями легких. Но если поражение все-таки есть, то оно бывает в менее тяжелой степени, чем при предыдущих штаммах», — сказал Пальман в разговоре с «Москвой 24». Врач-пульмонолог выразил надежду, что данный факт дает надежду на постепенное превращение COVID в респираторно-вирусную инфекцию. «Ни один из вирусов, какой бы он ни был страшный, смертельный, не заинтересован в том, чтобы нас убить. Потому что если он нас всех убьет, то ему негде будет размножаться», — подытожил он. Ранее другой врач, неонатолог Анна Левадная перечислила признаки тяжелого течения нового штамма коронавируса «Омикрон» у детей, при которых нужно срочно обращаться к врачу. Скорую нужно вызвать при появлении признаков дыхательной и сердечной недостаточности, отмечает Vse42.Ru. Кроме того, стоит обратить внимание на посинение носогубного треугольника — он свидетельствует о нехватке кислорода в крови, пишет MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При заболевании штаммом коронавируса «Омикрон» у человека появляется горловой, а не легочный кашель. Об этом рассказал врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман. По его словам, у инфицированных данным штаммом поражение легких встречается редко. «Естественно, кашель при „Омикроне“ может быть. Но я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты. Омикрон-штамм реже сопровождается поражениями легких. Но если поражение все-таки есть, то оно бывает в менее тяжелой степени, чем при предыдущих штаммах», — сказал Пальман в разговоре с «Москвой 24». Врач-пульмонолог выразил надежду, что данный факт дает надежду на постепенное превращение COVID в респираторно-вирусную инфекцию. «Ни один из вирусов, какой бы он ни был страшный, смертельный, не заинтересован в том, чтобы нас убить. Потому что если он нас всех убьет, то ему негде будет размножаться», — подытожил он. Ранее другой врач, неонатолог Анна Левадная перечислила признаки тяжелого течения нового штамма коронавируса «Омикрон» у детей, при которых нужно срочно обращаться к врачу. Скорую нужно вызвать при появлении признаков дыхательной и сердечной недостаточности, отмечает Vse42.Ru. Кроме того, стоит обратить внимание на посинение носогубного треугольника — он свидетельствует о нехватке кислорода в крови, пишет MK.RU.