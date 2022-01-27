Педиатр предупредила об опасных симптомах «Омикрона» у детей

При тяжелом течении «Омикрона» дети могут жаловаться на боль в груди, предупредила Анна Левадная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная перечислила признаки тяжелого течения нового штамма коронавируса «Омикрон» у детей, при которых нужно срочно обращаться к врачу. «Скорую» нужно вызвать при появлении признаков дыхательной и сердечной недостаточности.

«Важно знать опасные симптомы у ребенка, при которых нужно обратиться к врачу. В первую очередь, это признаки дыхательной и сердечной недостаточности. Они проявляются одышкой, учащением дыхания, избыточным стяжением межреберий и подреберий, посинением носогубного треугольника», — цитирует ТСН24 Анну Левадную.

Врач-педиатр уточнила, что дети могут пожаловаться взрослым на боль в груди и сдавливание грудной клетки. Также у них может измениться цвет ногтей и губ. Врачи также отмечают бледную, синюю или серую кожу у детей с тяжелой формой «Омикрона». У ребенка также появляется вялость и нарушается сознание. Маленькие дети на грудном вскармливании могут отказаться от еды.

Левадная подчеркнула, что в 95% случаев «Омикрон» протекает у детей в легкой форме. Среди основных симптомов заложенность носа, чихание, мышечная слабость, головная боль, кашель, боль в горле, озноб, жидкий стул и нарушение вкуса и обоняния. Высокая температура отмечается реже, чем при штамме «Дельта», рассказала Левадная.

Врач-педиатр призвала ориентироваться на состояние ребенка и не бежать к врачу при первых признаках болезни. Это необходимо, чтобы не загружать легким течением «Омикрона» систему здравоохранения, пояснила Левадная.

Ранее департамент здравоохранения Москвы приостановил плановую госпитализацию детей на три недели. Это связано с быстрым распространением COVID-19 и высокой нагрузкой на столичные больницы. В департаменте здравоохранения сообщили, что за последние две недели чисто детей с коронавирусом выросло в 14 раз, передает телеканал 360. После президент РФ Владимир Путин призвал не лишать маленьких пациентов плановой медицинской помощи.

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