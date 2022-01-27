Педиатр предупредила об опасных симптомах «Омикрона» у детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему ОРВИ. Курган, ребенок, лекарства, градусник, грипп, болезнь, орви, заболевание, орви, карантин, больной ребенок, орз, ребенок, больничная койка, больничный, коронавирус
При тяжелом течении «Омикрона» дети могут жаловаться на боль в груди, предупредила Анна Левадная Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная перечислила признаки тяжелого течения нового штамма коронавируса «Омикрон» у детей, при которых нужно срочно обращаться к врачу. «Скорую» нужно вызвать при появлении признаков дыхательной и сердечной недостаточности.

«Важно знать опасные симптомы у ребенка, при которых нужно обратиться к врачу. В первую очередь, это признаки дыхательной и сердечной недостаточности. Они проявляются одышкой, учащением дыхания, избыточным стяжением межреберий и подреберий, посинением носогубного треугольника», — цитирует ТСН24 Анну Левадную.

Врач-педиатр уточнила, что дети могут пожаловаться взрослым на боль в груди и сдавливание грудной клетки. Также у них может измениться цвет ногтей и губ. Врачи также отмечают бледную, синюю или серую кожу у детей с тяжелой формой «Омикрона». У ребенка также появляется вялость и нарушается сознание. Маленькие дети на грудном вскармливании могут отказаться от еды.

Левадная подчеркнула, что в 95% случаев «Омикрон» протекает у детей в легкой форме. Среди основных симптомов заложенность носа, чихание, мышечная слабость, головная боль, кашель, боль в горле, озноб, жидкий стул и нарушение вкуса и обоняния. Высокая температура отмечается реже, чем при штамме «Дельта», рассказала Левадная.

Врач-педиатр призвала ориентироваться на состояние ребенка и не бежать к врачу при первых признаках болезни. Это необходимо, чтобы не загружать легким течением «Омикрона» систему здравоохранения, пояснила Левадная.

Ранее департамент здравоохранения Москвы приостановил плановую госпитализацию детей на три недели. Это связано с быстрым распространением COVID-19 и высокой нагрузкой на столичные больницы. В департаменте здравоохранения сообщили, что за последние две недели чисто детей с коронавирусом выросло в 14 раз, передает телеканал 360. После президент РФ Владимир Путин призвал не лишать маленьких пациентов плановой медицинской помощи.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная перечислила признаки тяжелого течения нового штамма коронавируса «Омикрон» у детей, при которых нужно срочно обращаться к врачу. «Скорую» нужно вызвать при появлении признаков дыхательной и сердечной недостаточности. «Важно знать опасные симптомы у ребенка, при которых нужно обратиться к врачу. В первую очередь, это признаки дыхательной и сердечной недостаточности. Они проявляются одышкой, учащением дыхания, избыточным стяжением межреберий и подреберий, посинением носогубного треугольника», — цитирует ТСН24 Анну Левадную. Врач-педиатр уточнила, что дети могут пожаловаться взрослым на боль в груди и сдавливание грудной клетки. Также у них может измениться цвет ногтей и губ. Врачи также отмечают бледную, синюю или серую кожу у детей с тяжелой формой «Омикрона». У ребенка также появляется вялость и нарушается сознание. Маленькие дети на грудном вскармливании могут отказаться от еды. Левадная подчеркнула, что в 95% случаев «Омикрон» протекает у детей в легкой форме. Среди основных симптомов заложенность носа, чихание, мышечная слабость, головная боль, кашель, боль в горле, озноб, жидкий стул и нарушение вкуса и обоняния. Высокая температура отмечается реже, чем при штамме «Дельта», рассказала Левадная. Врач-педиатр призвала ориентироваться на состояние ребенка и не бежать к врачу при первых признаках болезни. Это необходимо, чтобы не загружать легким течением «Омикрона» систему здравоохранения, пояснила Левадная. Ранее департамент здравоохранения Москвы приостановил плановую госпитализацию детей на три недели. Это связано с быстрым распространением COVID-19 и высокой нагрузкой на столичные больницы. В департаменте здравоохранения сообщили, что за последние две недели чисто детей с коронавирусом выросло в 14 раз, передает телеканал 360. После президент РФ Владимир Путин призвал не лишать маленьких пациентов плановой медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...