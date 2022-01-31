Кольцово начнут реконструировать в апреле 2022-го, аэропорт будет работать в штатном режиме, обещают там Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Площадь аэровокзального комплекса Кольцово по итогам большой реконструкции увеличится на 14 тысяч квадратных метров, анонсировал на пресс-конференции директор по стратегическим коммуникациям холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Красиков. По его словам, работы стартуют в апреле 2022-го и продлятся до третьего квартала 2023-го.

«[Реконструкция] позволит увеличить пропускную способность [аэропорта] достаточно серьезно. Сейчас идет открытый конкурс по выбору генподрядчика. Мы планируем к апрелю заключить договор и выходить на стройплощадку, чтобы к апрелю завершить первый этап, чтобы уже гости Универсиады-2023 пользовались обновленным зданием терминала, особенно в части международного сектора», — цитирует Красикова корреспондент URA.RU.

Первый этап реконструкции Кольцово затронет не только международный терминал (менеджеры хотят увеличить его пропускную способность с 1300 до 2520 пассажиров в час), но и привокзальную площадь. В частности, вдоль главного фасада построят новый блок, изменят технологию работы международного терминала: таможенный контроль перенесут на второй этаж (он будет следовать после предполетного досмотра). Также изменится схема движения транспорта по привокзальной площади.

«Аэропорты регионов» вложат в это пять миллиардов рублей. На 1,5 миллиарда из федерального бюджета оснастят пункт пропуска через государственную границу.

Все это время аэропорт будет работать в обычном режиме. Второй этап работ стартует после Универсиады, но, когда именно, неизвестно. В хоже него планируется реконструировать внутрироссийский терминал, построить многоуровневый паркинг и ЖД-платформу.

Концепцию реконструкции разработало британское Buro Bitus Фото: проект

Предположительно, так будет выглядеть входная группа Кольцово после второго этапа, который стартует после Универсиады-2023 Фото: проект

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