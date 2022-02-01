В МИД РФ раскрыли обман США о гарантиях безопасности

01 февраля 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

В МИД опровергли передачу ответа на предложения США по безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не давала США и НАТО письменный ответ по гарантиям безопасности. Сейчас готовится «сводная» реакция, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Ранее представитель американской администрации заявил, что Москва дала письменный ответ Вашингтону на отправленные США в адрес РФ предложения по безопасности. В ведомстве, однако, не стали раскрывать какие-либо детали о содержании документа. «Это не соответствует действительности. Россия еще готовит сводный ответ США и НАТО », — сказал он в разговоре с РИА «Новости». В декабре 2021 года власти РФ передали США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. Среди предложений — не проводить военные учения и тренировки, а также не развертывать ядерное оружие за границей и ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не давала США и НАТО письменный ответ по гарантиям безопасности. Сейчас готовится «сводная» реакция, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Ранее представитель американской администрации заявил, что Москва дала письменный ответ Вашингтону на отправленные США в адрес РФ предложения по безопасности. В ведомстве, однако, не стали раскрывать какие-либо детали о содержании документа. «Это не соответствует действительности. Россия еще готовит сводный ответ США и НАТО », — сказал он в разговоре с РИА «Новости». В декабре 2021 года власти РФ передали США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. Среди предложений — не проводить военные учения и тренировки, а также не развертывать ядерное оружие за границей и ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом.