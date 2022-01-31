В новый МФЦ «Эспланада» в центре Перми ищут блинопеков-вахтовиков

Соискателям предлагают достойную зарплату и жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Cеть блинных «Сковородка» пермского предпринимателя Максима Максимовича ищет блинопеков, в том числе, готовых работать вахтовым методом. Местом для работы соискателям предлагается еще не открывшийся многофункциональный центр «Эспланада», расположенный в центре Перми. Объявления о наборе персонала появилась на странице «Сковородки» в соцсети «Вконтакте».

«Сеть блинных „Сковородка“ приглашает кандидатов на работу вахтовым методом в Пермь по адресу Петропавловская, 73 (МФЦ „Эспланада“)», — говорится в объявлении. Компания готова обеспечить будущих сотрудников жильем, бесплатным питанием, а также частично компенсировать иногордним проезд.

URA.RU рассказывало, что МФЦ «Эспланада» строится в квартале, ограниченном улицами Петропавловская, Попова, Монастырская и Осинская. Проект был внесен краевым правительство м в число приоритетных. Девелопер проекта, компания «Проспект Пермь» анонсировала открытие первой очереди объекта в четвертом квартале 2021 года, однако открытие перенеслось на неопределенный срок.

Из ранее представленной презентации следует, что основными арендаторами многофункционального центра станут торговая сеть «Перекресток», гипермаркет товаров для спорта и отдыха «Спортмастер», сеть «М-Видео», розничные сети H&M и UNIQLO. Вторая очередь предполагает открытие пятизвездочной гостиницы международной сети Radisson.

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