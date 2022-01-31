Жители ЯНАО пожаловались на ужасные условия в ковидном центре. Фото

01 февраля 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Больница требует ремонта, которому мешает пандемия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пациенты ковидного госпиталя в Тарко-Сале пожаловались на ремонт в больнице. По их словам, в медицинском учреждении нет никаких условий для комфорта больных. Об этом местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Тут все замки сломаны, туалеты не работают, вода в душе и раковине не уходит вообще, в палатах грязь. Мне ходить тяжело, ноги как ватные, а в туалет приходится ходить, бог знает куда. Идешь и думаешь, как бы не упасть посреди коридора. Люди лежат в ужасных условиях», — написал анонимный пользователь в группе «Тарко-Сале/Янао». В медучреждении признали, что больница Тарко-Сале нуждается в капитальном ремонте. «В связи с тем, что ситуация с распространением COVID-19 в Пуровском районе остается напряженной, произвести капитальный ремонт в настоящий момент не представляется возможным. Он будет осуществлен после того, как эпидобстановка нормализуется», — прокомментировали ситуацию представители учреждения. При этом, по словам врачей, персонал следит за чистотой в палатах и прочих помещениях, все необходимые действия проводятся согласно графику. Мелкие недочеты и поломки, по словам медиков, будут устранены в ближайшее время. Фото: паблик «Тарко-Сале/ЯНАО», «ВКонтакте», анонимный автор

Пациенты ковидного госпиталя в Тарко-Сале пожаловались на ремонт в больнице. По их словам, в медицинском учреждении нет никаких условий для комфорта больных. Об этом местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Тут все замки сломаны, туалеты не работают, вода в душе и раковине не уходит вообще, в палатах грязь. Мне ходить тяжело, ноги как ватные, а в туалет приходится ходить, бог знает куда. Идешь и думаешь, как бы не упасть посреди коридора. Люди лежат в ужасных условиях», — написал анонимный пользователь в группе «Тарко-Сале/Янао». В медучреждении признали, что больница Тарко-Сале нуждается в капитальном ремонте. «В связи с тем, что ситуация с распространением COVID-19 в Пуровском районе остается напряженной, произвести капитальный ремонт в настоящий момент не представляется возможным. Он будет осуществлен после того, как эпидобстановка нормализуется», — прокомментировали ситуацию представители учреждения. При этом, по словам врачей, персонал следит за чистотой в палатах и прочих помещениях, все необходимые действия проводятся согласно графику. Мелкие недочеты и поломки, по словам медиков, будут устранены в ближайшее время.