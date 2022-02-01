В России за сутки госпитализировали 17 487 человек

01 февраля 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

В России за сутки заболели 125 836 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 С коронавирусом в России госпитализировали 17 487 человек за сутки, вылечились 40 301 пациент. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. «В России за сутки госпитализировали 40 301 человек, на 33,8% больше по сравнению с 31 января. В стране за сутки выявлено 125 836 случаев заражения ковидом. Выздоровели 40 301 пациента, умерли 663 человек», — передает оперштаб. Среди субъектов РФ по числу новых случаев за сутки лидирует Москва, там заболели — 21 533 человек. В Санкт-Петербурге и Московской области — 13 619 и 11 475 соответственно. Заболеваемость начала расти три недели назад. Ситуация с коронавирусом напряженная из-за роста повторных заболеваний, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он связал это с распространением «Омикрона». В правительстве РФ разработали план по борьбы с этим вариантом вируса, передает «Царьград». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С коронавирусом в России госпитализировали 17 487 человек за сутки, вылечились 40 301 пациент. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. «В России за сутки госпитализировали 40 301 человек, на 33,8% больше по сравнению с 31 января. В стране за сутки выявлено 125 836 случаев заражения ковидом. Выздоровели 40 301 пациента, умерли 663 человек», — передает оперштаб. Среди субъектов РФ по числу новых случаев за сутки лидирует Москва, там заболели — 21 533 человек. В Санкт-Петербурге и Московской области — 13 619 и 11 475 соответственно. Заболеваемость начала расти три недели назад. Ситуация с коронавирусом напряженная из-за роста повторных заболеваний, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он связал это с распространением «Омикрона». В правительстве РФ разработали план по борьбы с этим вариантом вируса, передает «Царьград».