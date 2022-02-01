В МЧС предупредили жителей Свердловской области о падении сосулек

Сход снега и сосулек связан с резким потеплением в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главное управление МЧС по Свердловской области предупреждает всех граждан о возможном сходе снега и льда с крыш зданий в связи с резким потеплением в регионе. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Синоптики прогнозируют в ближайшие дни на Среднем Урале резкое потепление, что способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий. Напоминаем свердловчанам правила безопасного поведения», — предупреждают спасатели.

В ведомстве также сообщают, что при обнаружении свисающих глыб льда на фасадах домов следует сообщить в управляющую компанию дома. Также спасатели предупреждают, что при движении по тротуарам необходимо держаться подальше от стен зданий, не останавливаться и не поднимать голову. Ранее сообщалось, что на Свердловскую область идет резкое потепление. Теплой будет вся первая неделя февраля. До 6 февраля днем ежедневно температура воздуха будет не морознее -4 градусов. Самым теплым днем окажется 3 февраля — температура поднимется до +1 градуса.