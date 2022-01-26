В Свердловскую область идет потепление

Синоптики ожидают, что температура воздуха к выходным поднимется Фото: Размик Закарян © URA.RU

Потепление ожидается в конце января в Свердловской области. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.

«29 января ночью столбики термометров опустятся до уровня -17, а днем вернутся в район -11. 30 января ночью можно ожидать -14, а днем -9», — сообщает Шепоренко на официальном сайте Свердловского гидрометцентра.

По ее словам, до конца января будет держаться умеренно морозная погода. «Циклоны будут внедряться на европейскую территорию России, засыпая ее снегом, а Уралу достанутся крохи этих осадков», — пишет Шепоренко.

Ранее сообщалось, что к концу января в Свердловской области ожидается похолодание. Синоптики прогнозировали морозы до -30 градусов.