26 января 2022

В Свердловскую область идет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, снег, ель, первый снег, снег на ветках
Синоптики ожидают, что температура воздуха к выходным поднимется Фото:

Потепление ожидается в конце января в Свердловской области. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.

«29 января ночью столбики термометров опустятся до уровня -17, а днем вернутся в район -11. 30 января ночью можно ожидать -14, а днем -9», — сообщает Шепоренко на официальном сайте Свердловского гидрометцентра.

По ее словам, до конца января будет держаться умеренно морозная погода. «Циклоны будут внедряться на европейскую территорию России, засыпая ее снегом, а Уралу достанутся крохи этих осадков», — пишет Шепоренко.

Ранее сообщалось, что к концу января в Свердловской области ожидается похолодание. Синоптики прогнозировали морозы до -30 градусов.

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Потепление ожидается в конце января в Свердловской области. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко. «29 января ночью столбики термометров опустятся до уровня -17, а днем вернутся в район -11. 30 января ночью можно ожидать -14, а днем -9», — сообщает Шепоренко на официальном сайте Свердловского гидрометцентра. По ее словам, до конца января будет держаться умеренно морозная погода. «Циклоны будут внедряться на европейскую территорию России, засыпая ее снегом, а Уралу достанутся крохи этих осадков», — пишет Шепоренко. Ранее сообщалось, что к концу января в Свердловской области ожидается похолодание. Синоптики прогнозировали морозы до -30 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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