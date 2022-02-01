Свердловских школьников отправили на дистанционное обучение

Новые ограничения подготовили власти Свердловской области в связи с ростом заболеваемости COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские школьники, которые учатся со 2 по 8 класс, перейдут на дистанционное обучение с 2 февраля 2022 года. Также на удаленку обязаны перейти организации дополнительного образования детей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Со 2 февраля все ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели — до 16 февраля — уходят на дистант», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте.

Он отметил, что решение принято в связи с ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Ранее свердловские власти сообщили, что нашли альтернативу повсеместному дистанту в школах. В образовательных учреждениях теперь действуют «ступенчатые» расписания, позволяющие разводить потоки детей на переменах и обедах в столовой.