Свердловских школьников отправили на дистанционное обучение

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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
Новые ограничения подготовили власти Свердловской области в связи с ростом заболеваемости COVID Фото:

Свердловские школьники, которые учатся со 2 по 8 класс, перейдут на дистанционное обучение с 2 февраля 2022 года. Также на удаленку обязаны перейти организации дополнительного образования детей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Со 2 февраля все ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели — до 16 февраля — уходят на дистант», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте.

Он отметил, что решение принято в связи с ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Ранее свердловские власти сообщили, что нашли альтернативу повсеместному дистанту в школах. В образовательных учреждениях теперь действуют «ступенчатые» расписания, позволяющие разводить потоки детей на переменах и обедах в столовой.

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Свердловские школьники, которые учатся со 2 по 8 класс, перейдут на дистанционное обучение с 2 февраля 2022 года. Также на удаленку обязаны перейти организации дополнительного образования детей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Со 2 февраля все ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели — до 16 февраля — уходят на дистант», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Он отметил, что решение принято в связи с ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Ранее свердловские власти сообщили, что нашли альтернативу повсеместному дистанту в школах. В образовательных учреждениях теперь действуют «ступенчатые» расписания, позволяющие разводить потоки детей на переменах и обедах в столовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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