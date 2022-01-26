26 января 2022

Свердловские школьники из-за COVID перейдут на новый формат учебы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, ученик, школа, среднее образование, образование, ученица, школьная парта
На 26 января в Екатеринбурге на карантине по коронавирусу и ОРВИ находились 407 школьных классов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В школах Свердловской области в ближайшие дни будет введено ступенчатое расписание уроков. Такое решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

«Вид ступенчатого режима работы будет зависеть от количества учеников. В больших школах расписание будет составляться таким образом, чтобы у разных классов занятия начинались в разное время: у одних детей — с первого урока, у других — со второго и так далее», — сообщил Биктуганов изданию «Коммерсантъ-Урал».

Также он заявил, что в школах будут исключены общие перемены. В столовую классы будут ходить по очереди.

Ранее URA.RU писало, что учителя начали опрашивать родителей о наличии у школьников возможности учиться дистанционно. Родители тогда сообщали, что на удаленное обучение классы могут уйти с начала февраля. Однако официально эта информация не подтвердилась.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В школах Свердловской области в ближайшие дни будет введено ступенчатое расписание уроков. Такое решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. «Вид ступенчатого режима работы будет зависеть от количества учеников. В больших школах расписание будет составляться таким образом, чтобы у разных классов занятия начинались в разное время: у одних детей — с первого урока, у других — со второго и так далее», — сообщил Биктуганов изданию «Коммерсантъ-Урал». Также он заявил, что в школах будут исключены общие перемены. В столовую классы будут ходить по очереди. Ранее URA.RU писало, что учителя начали опрашивать родителей о наличии у школьников возможности учиться дистанционно. Родители тогда сообщали, что на удаленное обучение классы могут уйти с начала февраля. Однако официально эта информация не подтвердилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...