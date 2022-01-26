Свердловские школьники из-за COVID перейдут на новый формат учебы

27 января 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

На 26 января в Екатеринбурге на карантине по коронавирусу и ОРВИ находились 407 школьных классов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В школах Свердловской области в ближайшие дни будет введено ступенчатое расписание уроков. Такое решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. «Вид ступенчатого режима работы будет зависеть от количества учеников. В больших школах расписание будет составляться таким образом, чтобы у разных классов занятия начинались в разное время: у одних детей — с первого урока, у других — со второго и так далее», — сообщил Биктуганов изданию «Коммерсантъ-Урал». Также он заявил, что в школах будут исключены общие перемены. В столовую классы будут ходить по очереди. Ранее URA.RU писало, что учителя начали опрашивать родителей о наличии у школьников возможности учиться дистанционно. Родители тогда сообщали, что на удаленное обучение классы могут уйти с начала февраля. Однако официально эта информация не подтвердилась. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В школах Свердловской области в ближайшие дни будет введено ступенчатое расписание уроков. Такое решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. «Вид ступенчатого режима работы будет зависеть от количества учеников. В больших школах расписание будет составляться таким образом, чтобы у разных классов занятия начинались в разное время: у одних детей — с первого урока, у других — со второго и так далее», — сообщил Биктуганов изданию «Коммерсантъ-Урал». Также он заявил, что в школах будут исключены общие перемены. В столовую классы будут ходить по очереди. Ранее URA.RU писало, что учителя начали опрашивать родителей о наличии у школьников возможности учиться дистанционно. Родители тогда сообщали, что на удаленное обучение классы могут уйти с начала февраля. Однако официально эта информация не подтвердилась.