Свердловские школьники из-за COVID перейдут на новый формат учебы

В школах Свердловской области в ближайшие дни будет введено ступенчатое расписание уроков. Такое решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.
«Вид ступенчатого режима работы будет зависеть от количества учеников. В больших школах расписание будет составляться таким образом, чтобы у разных классов занятия начинались в разное время: у одних детей — с первого урока, у других — со второго и так далее», — сообщил Биктуганов изданию «Коммерсантъ-Урал».
Также он заявил, что в школах будут исключены общие перемены. В столовую классы будут ходить по очереди.
Ранее URA.RU писало, что учителя начали опрашивать родителей о наличии у школьников возможности учиться дистанционно. Родители тогда сообщали, что на удаленное обучение классы могут уйти с начала февраля. Однако официально эта информация не подтвердилась.
В школах Свердловской области в ближайшие дни будет введено ступенчатое расписание уроков. Такое решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. «Вид ступенчатого режима работы будет зависеть от количества учеников. В больших школах расписание будет составляться таким образом, чтобы у разных классов занятия начинались в разное время: у одних детей — с первого урока, у других — со второго и так далее», — сообщил Биктуганов изданию «Коммерсантъ-Урал». Также он заявил, что в школах будут исключены общие перемены. В столовую классы будут ходить по очереди. Ранее URA.RU писало, что учителя начали опрашивать родителей о наличии у школьников возможности учиться дистанционно. Родители тогда сообщали, что на удаленное обучение классы могут уйти с начала февраля. Однако официально эта информация не подтвердилась.