На Украине расследуют хищение газа на 78 млн долларов

01 февраля 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

ГБР Украины проводит обыски у бывшего руководства НАК «Нафтогаз» Фото: Илья Московец © URA.RU Госбюро расследований Украины проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании «Нафтогаз Украины», в офисе «Укртрансгаза» и у директоров частных предприятий. Обыски проходят по факту хищения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен (76 млн долларов), сообщается в telegram-канале ведомства.‎ «Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн», — передает пресс-служба ГБР. ‎По информации ведомства, досудебное расследование продолжается. Подробности обещают предоставить позже. В октябре 2021 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Димитрук заявлял, что на Украине нелегально добываются 34 млрд кубометров газа. По его словам, отрасль добычи является одной из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть. В сложившейся ситуации депутат обвинял «Нафтогаз Украины». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госбюро расследований Украины проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании «Нафтогаз Украины», в офисе «Укртрансгаза» и у директоров частных предприятий. Обыски проходят по факту хищения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен (76 млн долларов), сообщается в telegram-канале ведомства.‎ «Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн», — передает пресс-служба ГБР. ‎По информации ведомства, досудебное расследование продолжается. Подробности обещают предоставить позже. В октябре 2021 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Димитрук заявлял, что на Украине нелегально добываются 34 млрд кубометров газа. По его словам, отрасль добычи является одной из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть. В сложившейся ситуации депутат обвинял «Нафтогаз Украины».