В Свердловской области кончилась детская вакцина от коронавируса

Препарат «Спутник М» разработан в России для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» в Свердловской области уже закончилась. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 1 февраля на брифинге, посвященном ужесточению антиковидного режима и вакцинации.

«Все 2400 доз „Спутника М“, которые привезли в регион для подростков, поставлены. Теперь власти ждут следующую партию», — отметил Павел Креков.

Ранее URA.RU писало, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» приехала в Свердловскую область. Как объявил губернатор Евгений Куйвашев, все 2400 доз препарата распределили по детским больницам. Препарат «Спутник М» разработан в России для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет. Это аналог «Спутник V», но его концентрация снижена в пять раз. Прививка ставится также в два этапа. Как объявил губернатор Евгений Куйвашев, 2400 доз препарата уже распределяют по детским больницам.