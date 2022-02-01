В Свердловской области кончилась детская вакцина от коронавируса

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Детская вакцина Гам-Ковид-Вак-М (Спутник-М) от коронавирусной инфекции среди детей поступила на Областной аптечный склад. Челябинск, вакцина, коронавирус, covid, ковид, областной аптечный склад, оас, гам ковид вак м, детская вакцина, спутник м
Препарат «Спутник М» разработан в России для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет Фото:

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» в Свердловской области уже закончилась. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 1 февраля на брифинге, посвященном ужесточению антиковидного режима и вакцинации.

«Все 2400 доз „Спутника М“, которые привезли в регион для подростков, поставлены. Теперь власти ждут следующую партию», — отметил Павел Креков.

Ранее URA.RU писало, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» приехала в Свердловскую область. Как объявил губернатор Евгений Куйвашев, все 2400 доз препарата распределили по детским больницам. Препарат «Спутник М» разработан в России для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет. Это аналог «Спутник V», но его концентрация снижена в пять раз. Прививка ставится также в два этапа. Как объявил губернатор Евгений Куйвашев, 2400 доз препарата уже распределяют по детским больницам.

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Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» в Свердловской области уже закончилась. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 1 февраля на брифинге, посвященном ужесточению антиковидного режима и вакцинации. «Все 2400 доз „Спутника М“, которые привезли в регион для подростков, поставлены. Теперь власти ждут следующую партию», — отметил Павел Креков. Ранее URA.RU писало, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» приехала в Свердловскую область. Как объявил губернатор Евгений Куйвашев, все 2400 доз препарата распределили по детским больницам. Препарат «Спутник М» разработан в России для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет. Это аналог «Спутник V», но его концентрация снижена в пять раз. Прививка ставится также в два этапа. Как объявил губернатор Евгений Куйвашев, 2400 доз препарата уже распределяют по детским больницам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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