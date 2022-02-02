Вильфанд рассказал, когда в России наступит весна

Россиянам не стоит ждать весны раньше середины марта Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Москве и на Урале плюсовая температура ожидается только в третьей декаде марта, тогда же начнет сходить снежный покров. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«1 марта — это совсем не начало весны. В европейской России, в умеренных широтах, на 55, 56 параллели северного полушария, где находится Москва, в первой декаде марта будет максимальная высота снежных сугробов. Это по климату, но год на год не приходится. На Урале то же самое. Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже. В разных регионах по-разному. В Москве — в третьей декаде марта по климату в среднем. На юге Урала — примерно также. В Якутии, понятно, что еще позже», — сказал Роман Вильфанд.

На южных территориях начало календарной весны может совпадать с реальной, отметил научный руководитель Гидрометцентра. «В Индии и Италии, например, уже в начале марта, особенно на юге, появляются цветы, начинает зеленеть трава. У нас такого нет. Даже птицы появляются во второй половине марта. До весны еще далеко, и целый ряд факторов будет определять, какой она станет», — объяснил Вильфанд. По его словам, только в третьей декаде февраля можно определить, будет ли весна ранней.

При этом на юге России могут наблюдаться краткосрочные периоды потепления. «Так называемые февральские окна, когда очень теплая погода, солнце прогревает, но это еще не весна. На юге Краснодарского края уже температура может повышаться до 13-15 градусов, но это лишь эпизоды», — добавил метеоролог.

В США и Канаде 2 февраля проходит День сурка. Традиционно нужно наблюдать за животным, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны.

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