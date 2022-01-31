Челябинкам с одинаковыми фамилиями объединили QR-коды

На сайте Госуслуг у женщин значится по четыре прививки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двум жительницам Челябинска с одинаковыми именами и фамилиями объединили QR-коды. Теперь на сайте Госуслуг у женщин значится по четыре прививки от коронавируса.

«Преподаватель из Челябинска Анна Ярославцева привилась от коронавируса первым компонентом в конце ноября. Оповещения о вакцинации на Госуслуги ей не пришло. Через три недели — второй компонент. Медики заверили, что информация появится», — цитирует историю челябинки сайт «КП-Челябинск».

Не дождавшись QR-кода, Анна снова пошла в клинику и попросила выдать справку о вакцинации, чтобы заявить об ошибке на Госуслугах. Ей выдали справку и там стояли две прививки в июле, которые она не делала и две ее прививки в ноябре—декабре.

«Я говорю, это моя первая вакцинация, здесь какая-то ошибка! Начали проверять и ахнули. Паспорт указан другой, полис тоже. Тогда стало понятно, что есть еще одна Анна Ярославцева. В итоге справку выдали», — рассказала жительница.

QR-код после предоставления справки на Госуслугах пришел Анне в тот же вечер. Когда челябинка открыла сертификат, то обнаружила там данные о четырех прививках. Спустя два месяца тезка разыскала другую девушку в соцсетях. Оказалось, что вторая Анна работает медсестрой с онкобольными, где строго следят за QR-кодами и от медсестры теперь требуют привести документы в порядок.

В поликлинике «Полимедика», к которой прикреплены девушки, главный врач Михаил Сафаров отметил, что случай курьезный. Там пообещали провести сверку данных о вакцинированных с федеральным регистром. Данные об ошибке передадут в службу техподдержки, которая находится в Москве.

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