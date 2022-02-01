01 февраля 2022

Жительницу Перми лишили детских выплат из-за жизни на даче

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, семья, дети, многодетная мать, за руку
Женщина не могла оформить прописку, так как в СНТ нет номеров домов и названий улиц Фото:

В Пермском крае многодетной матери не выдавали пособия на детей, поскольку семья вынужденно проживала на даче. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте, жительница Краснокамска с четырьмя детьми не могла зарегистрироваться по месту жительства.

«Установлено, что заявительнице было отказано в выплате пособий на детей в связи с отсутствием регистрации по месту жительства. Выяснилось, что женщина с четырьмя детьми проживает в СНТ», — сообщается на сайте. В товариществе нет названий улиц и номеров домов, поэтому женщина не могла оформить там прописку.

Как пояснили в ведомстве, семья проживала на территории города, дети посещали местные школу, детский сад и больницу, но были вынуждены жить на даче. По постановлению Краснокамского суда, Центр социальных выплат пересмотрел заявление женщины и постановил выплатить пособия в полном объеме.

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В Пермском крае многодетной матери не выдавали пособия на детей, поскольку семья вынужденно проживала на даче. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте, жительница Краснокамска с четырьмя детьми не могла зарегистрироваться по месту жительства. «Установлено, что заявительнице было отказано в выплате пособий на детей в связи с отсутствием регистрации по месту жительства. Выяснилось, что женщина с четырьмя детьми проживает в СНТ», — сообщается на сайте. В товариществе нет названий улиц и номеров домов, поэтому женщина не могла оформить там прописку. Как пояснили в ведомстве, семья проживала на территории города, дети посещали местные школу, детский сад и больницу, но были вынуждены жить на даче. По постановлению Краснокамского суда, Центр социальных выплат пересмотрел заявление женщины и постановил выплатить пособия в полном объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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