Из-за коронавируса епархия в ХМАО ввела свои ограничения

02 февраля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Епархия ХМАО рассказала о дополнительных коронавирусных ограничениях Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ханты-Мансийская митрополия обратилась к жителям ХМАО с просьбой придерживаться дополнительных ограничений. Своим решением, помимо прочего, епархия отменила целование руки, просит прихожан готовиться к исповеди, записав перечень грехов на листок, а также запретила массовые мероприятия учащихся в православных гимназиях и воскресных школах. «В связи со значительным осложнением эпидемиологической ситуации в ХМАО и стремительным ростом ежедневно заболевающих вызванной новым штаммом „Омикрон“ новой коронавирусной инфекцией, губящей здоровье и уносящей жизни людей, прошу Вас обратить особое внимание на строгое соблюдение санитарных правил на приходах епархии», — сказано в сообщении митрополии со ссылкой на епископа Югорского и Няганского Фотия. В храмах необходимо организовать бесконтактную термометрию и обеспечить их рециркуляторами воздуха. Занятия в воскресных школах для детей и взрослых также полностью остановлены. Дежурным по храму необходимо не реже одного раза в два часа протирать иконы, мощевики, ручки входных дверей и поверхности церковных лавок, заключили в митрополии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ханты-Мансийская митрополия обратилась к жителям ХМАО с просьбой придерживаться дополнительных ограничений. Своим решением, помимо прочего, епархия отменила целование руки, просит прихожан готовиться к исповеди, записав перечень грехов на листок, а также запретила массовые мероприятия учащихся в православных гимназиях и воскресных школах. «В связи со значительным осложнением эпидемиологической ситуации в ХМАО и стремительным ростом ежедневно заболевающих вызванной новым штаммом „Омикрон“ новой коронавирусной инфекцией, губящей здоровье и уносящей жизни людей, прошу Вас обратить особое внимание на строгое соблюдение санитарных правил на приходах епархии», — сказано в сообщении митрополии со ссылкой на епископа Югорского и Няганского Фотия. В храмах необходимо организовать бесконтактную термометрию и обеспечить их рециркуляторами воздуха. Занятия в воскресных школах для детей и взрослых также полностью остановлены. Дежурным по храму необходимо не реже одного раза в два часа протирать иконы, мощевики, ручки входных дверей и поверхности церковных лавок, заключили в митрополии.