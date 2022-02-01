Из-за коронавируса епархия в ХМАО ввела свои ограничения

Ханты-Мансийская митрополия обратилась к жителям ХМАО с просьбой придерживаться дополнительных ограничений. Своим решением, помимо прочего, епархия отменила целование руки, просит прихожан готовиться к исповеди, записав перечень грехов на листок, а также запретила массовые мероприятия учащихся в православных гимназиях и воскресных школах.
«В связи со значительным осложнением эпидемиологической ситуации в ХМАО и стремительным ростом ежедневно заболевающих вызванной новым штаммом „Омикрон“ новой коронавирусной инфекцией, губящей здоровье и уносящей жизни людей, прошу Вас обратить особое внимание на строгое соблюдение санитарных правил на приходах епархии», — сказано в сообщении митрополии со ссылкой на епископа Югорского и Няганского Фотия. В храмах необходимо организовать бесконтактную термометрию и обеспечить их рециркуляторами воздуха.
Занятия в воскресных школах для детей и взрослых также полностью остановлены. Дежурным по храму необходимо не реже одного раза в два часа протирать иконы, мощевики, ручки входных дверей и поверхности церковных лавок, заключили в митрополии.
Ханты-Мансийская митрополия обратилась к жителям ХМАО с просьбой придерживаться дополнительных ограничений. Своим решением, помимо прочего, епархия отменила целование руки, просит прихожан готовиться к исповеди, записав перечень грехов на листок, а также запретила массовые мероприятия учащихся в православных гимназиях и воскресных школах. «В связи со значительным осложнением эпидемиологической ситуации в ХМАО и стремительным ростом ежедневно заболевающих вызванной новым штаммом „Омикрон“ новой коронавирусной инфекцией, губящей здоровье и уносящей жизни людей, прошу Вас обратить особое внимание на строгое соблюдение санитарных правил на приходах епархии», — сказано в сообщении митрополии со ссылкой на епископа Югорского и Няганского Фотия. В храмах необходимо организовать бесконтактную термометрию и обеспечить их рециркуляторами воздуха. Занятия в воскресных школах для детей и взрослых также полностью остановлены. Дежурным по храму необходимо не реже одного раза в два часа протирать иконы, мощевики, ручки входных дверей и поверхности церковных лавок, заключили в митрополии.