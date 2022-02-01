В тюменских клиниках появились огромные очереди на ПЦР-тесты

В частных клиниках Тюмени — огромные очереди на ПЦР-исследования Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В частных клиниках Тюмени появились огромные очереди на сдачу ПЦР-тестов. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, в некоторых медучреждениях запись на этот вид анализов расписана на несколько дней вперед.

«Мне по работе необходимо было выехать за рубеж. Для такой поездки нужно предъявить результаты ПЦР-исследования. Обратилась в одну частную клинику — там очередь расписана на несколько дней вперед, в другую — то же самое. Я уже подумала, что командировка сорвется, но нашлась клиника, где сделали анализ в день обращения. Очереди просто огромные», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

Другой горожанин рассказал агентству о схожей ситуации. «По работе необходимо было сделать ПЦР-исследование. Когда начал мониторить, где это можно сделать, то очень удивился: почти везде его делают только по записи. Сами медики мне потом сказали, что действительно на ПЦР сейчас в Тюмени ажиотажный спрос», — заявил тюменец агентству.

В адрес крупнейших частных медицинских компаний, работающих на территории Тюмени, направлены запросы. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области начнут работать мобильные пункты обследования на коронавирус. Там можно бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID и определить сатурацию легких.

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