Депутат Госдумы анонсировала индексацию пенсий в апреле

02 февраля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Социальные пенсии россиян проиндексируют в апреле Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 апреля в России планируется повышение социальных пенсий. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «С 1 апреля планируется повышение социальных пенсий. Учитывая, что до начала года президентом было поручено увеличить на реальный процент инфляции минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, все социальные выплаты и пособия, зависящие от этих показателей, также будут увеличены», — пояснила Светлана Бессараб. Депутат подчеркнула, что планируется увеличение пенсий военных пенсионеров до уровня 8,6%, согласно фактическому размеру инфляции. «Пенсии уже были проиндексированы с 1 октября прошлого года, но инфляция выросла по сравнению с произведенным увеличением, поэтому предстоит исправить это несоответствие», — уточнила Бессараб. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 апреля в России планируется повышение социальных пенсий. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «С 1 апреля планируется повышение социальных пенсий. Учитывая, что до начала года президентом было поручено увеличить на реальный процент инфляции минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, все социальные выплаты и пособия, зависящие от этих показателей, также будут увеличены», — пояснила Светлана Бессараб. Депутат подчеркнула, что планируется увеличение пенсий военных пенсионеров до уровня 8,6%, согласно фактическому размеру инфляции. «Пенсии уже были проиндексированы с 1 октября прошлого года, но инфляция выросла по сравнению с произведенным увеличением, поэтому предстоит исправить это несоответствие», — уточнила Бессараб.