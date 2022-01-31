Губернатор Шумков надеется на трибунал над зачинателями пандемии

Вадим Шумков вновь усомнился в естественном происхождении коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил надежду, что виновных в пандемии коронавируса ждет международный трибунал. Отвечая на вопросы жителей на своей странице в соцсети «ВКонтакте», он в очередной раз заявил, что не верит в естественное происхождение COVID.

«Я учился в советской школе, где не было „Тик-Тока“ или „клипового“ восприятия. А в классическом университете мы изучали логику и критичное мышление […] Возможно, поэтому в то, что был некий „нулевой“ китайский пациент, который пошел на рынок и съел летучую мышь, после чего вдруг заболел весь мир, я не верю. Вместе с тем, если и эта пандемия не закончится полноценным международным расследованием и международным трибуналом над ее зачинателями и бенефициарами, то наш мир могут ждать новые испытания», — высказал мнение Шумков.

По его словам, пандемия носит «сугубо экономические причины». Шумков также сравнил пандемию с войной, а коронавирус — с нетрадиционным видом оружия, в котором могут быть заинтересованы международные фармацевтические корпорации. Ранее глава Курганской области уже заявлял, что не верит в то, что распространителями вируса могли стать летучие мыши. Тех, кто придерживается этой версии, он сравнил с сектантами.

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