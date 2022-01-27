Путин решил изучить ответ НАТО и США России

27 января 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

В начале президент лично изучит документы, прежде чем давать их какую-то оценку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Президент России Владимир Путин будет анализировать документы по гарантиям безопасности, переданные от США и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Что передали американцы, натовцы — все эти бумаги у президента. Потребуется время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с заключениями», — сообщил Песков журналистам на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. На данный момент российская сторона не собирается их публиковать. Сейчас Путин консультируется с Советом Безопасности и своими помощниками. Затягивать ответ Россия не собирается, отметил Песков и напомнил, что Запад готовил ответ месяц. Россия в декабре передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. Россия и США не должны развертывать ядерное оружие за границей и обязаны ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Среди предложений — не проводить военные учения и тренировки. Также стороны не должны развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также размещать боевые самолеты и надводные корабли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин будет анализировать документы по гарантиям безопасности, переданные от США и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Что передали американцы, натовцы — все эти бумаги у президента. Потребуется время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с заключениями», — сообщил Песков журналистам на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. На данный момент российская сторона не собирается их публиковать. Сейчас Путин консультируется с Советом Безопасности и своими помощниками. Затягивать ответ Россия не собирается, отметил Песков и напомнил, что Запад готовил ответ месяц. Россия в декабре передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. Россия и США не должны развертывать ядерное оружие за границей и обязаны ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Среди предложений — не проводить военные учения и тренировки. Также стороны не должны развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также размещать боевые самолеты и надводные корабли.