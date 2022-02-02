Путин позволил чиновникам иметь иностранное гражданство. Но не навсегда

02 февраля 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Чиновники смогут объяснить наличие иностранного гражданства до ноября 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин продлил муниципальным и госслужащим с иностранным гражданством срок оформления документов для сохранения должности. У чиновников есть время на оформление до 15 ноября 2022 года. «Указ президента не распространяется только на вспомогательный персонал в органах госвласти и местного самоуправления. Продление срока для отказа от гражданства может быть связано с пандемией, ведь многие чиновники из-за болезни или изоляции могли быть лишены возможности сообщить информацию», — передают «Ведомости» мнение партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова. Отмечается, что кто-то из чиновников еще находится в процессе отказа от гражданства. В пандемию люди не могут въехать в другие страны для оформления документов. Проект закона в конце ноября прошлого года внес президент РФ Владимир Путин, передают «Дни.ру». Изменения предполагают запрет на наличие иностранного гражданства для госслужащих и муниципальных чиновников, а также военных и других категорий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин продлил муниципальным и госслужащим с иностранным гражданством срок оформления документов для сохранения должности. У чиновников есть время на оформление до 15 ноября 2022 года. «Указ президента не распространяется только на вспомогательный персонал в органах госвласти и местного самоуправления. Продление срока для отказа от гражданства может быть связано с пандемией, ведь многие чиновники из-за болезни или изоляции могли быть лишены возможности сообщить информацию», — передают «Ведомости» мнение партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова. Отмечается, что кто-то из чиновников еще находится в процессе отказа от гражданства. В пандемию люди не могут въехать в другие страны для оформления документов. Проект закона в конце ноября прошлого года внес президент РФ Владимир Путин, передают «Дни.ру». Изменения предполагают запрет на наличие иностранного гражданства для госслужащих и муниципальных чиновников, а также военных и других категорий.