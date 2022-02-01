01 февраля 2022

Авиакомпания из Екатеринбурга спасла брошенных в Кабуле животных. Видео

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Приют животных. Екатеринбург, питомец, собака в клетке, приют животных
По словам экипажа, животные хорошо перенесли авиаперелет Фото:
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Авиакомпания из Екатеринбурга «Авиакон Цитотранс» помогла зоозащитникам спасти более 300 брошенных в Кабуле (Афганистан) домашних питомцев. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, размещенном на официальном сайте «Авиакон Цитотранс».

«Сегодня, 2 февраля, в аэропорт Ванкувера (Канада) из Кабула (Афганистан) транзитом через Анкару (Турция) и Кефлавик (Исландия) прибыл самолет екатеринбургской грузовой авиакомпании „Авиакон Цитотранс“. Борт перевез 146 кошек и 171 собаку, которые содержались в ветеринарной клинике Kabul Small Animal Rescue (KSAR), находящейся в Кабуле», — сообщается в релизе.

Председатель совета директоров компании Валерий Савельев сообщил, что это не первый опыт перевозки животных на борту самолета — ранее авиакомпания перевозила многих животных от дельфинов до крупных непарнокопытных. Эксплуатируемый на данном рейсе борт ИЛ-76ТД обладает подходящими параметрами: животных удалось погрузить в три-четыре яруса, что обеспечило свободный доступ к каждому животному. Кроме того, самолет позволил сохранять комфортную для питомцев температуру и поддержать необходимый уровень давления в грузовой кабине.

По словам экипажа, животные хорошо перенесли авиаперелет. Зоозащитники собираются прибывших в Канаду животных раздать каждому желающему. Загрузка самолета животными и пищей для них заняла более пяти часов в аэропорту Кабула. Во время остановок сопровождающих «груз» сменяли местные волонтеры, которые приносили питомцам свежую еду и воду, ухаживали за ними.

Основательница KSAR Шарлотта Максвелл-Джонс еще в августе 2021 года безуспешно пыталась организовать вывоз питомцев клиники, многие из которых были оставлены хозяевами, в спешке покидавшими Афганистан после захвата власти талибами [террористическая организация, деятельность которой запрещена ООН].

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Авиакомпания из Екатеринбурга «Авиакон Цитотранс» помогла зоозащитникам спасти более 300 брошенных в Кабуле (Афганистан) домашних питомцев. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, размещенном на официальном сайте «Авиакон Цитотранс». «Сегодня, 2 февраля, в аэропорт Ванкувера (Канада) из Кабула (Афганистан) транзитом через Анкару (Турция) и Кефлавик (Исландия) прибыл самолет екатеринбургской грузовой авиакомпании „Авиакон Цитотранс“. Борт перевез 146 кошек и 171 собаку, которые содержались в ветеринарной клинике Kabul Small Animal Rescue (KSAR), находящейся в Кабуле», — сообщается в релизе. Председатель совета директоров компании Валерий Савельев сообщил, что это не первый опыт перевозки животных на борту самолета — ранее авиакомпания перевозила многих животных от дельфинов до крупных непарнокопытных. Эксплуатируемый на данном рейсе борт ИЛ-76ТД обладает подходящими параметрами: животных удалось погрузить в три-четыре яруса, что обеспечило свободный доступ к каждому животному. Кроме того, самолет позволил сохранять комфортную для питомцев температуру и поддержать необходимый уровень давления в грузовой кабине. По словам экипажа, животные хорошо перенесли авиаперелет. Зоозащитники собираются прибывших в Канаду животных раздать каждому желающему. Загрузка самолета животными и пищей для них заняла более пяти часов в аэропорту Кабула. Во время остановок сопровождающих «груз» сменяли местные волонтеры, которые приносили питомцам свежую еду и воду, ухаживали за ними. Основательница KSAR Шарлотта Максвелл-Джонс еще в августе 2021 года безуспешно пыталась организовать вывоз питомцев клиники, многие из которых были оставлены хозяевами, в спешке покидавшими Афганистан после захвата власти талибами [террористическая организация, деятельность которой запрещена ООН].
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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