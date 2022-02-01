По словам экипажа, животные хорошо перенесли авиаперелет Фото: Размик Закарян © URA.RU

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Авиакомпания из Екатеринбурга «Авиакон Цитотранс» помогла зоозащитникам спасти более 300 брошенных в Кабуле (Афганистан) домашних питомцев. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, размещенном на официальном сайте «Авиакон Цитотранс».

«Сегодня, 2 февраля, в аэропорт Ванкувера (Канада) из Кабула (Афганистан) транзитом через Анкару (Турция) и Кефлавик (Исландия) прибыл самолет екатеринбургской грузовой авиакомпании „Авиакон Цитотранс“. Борт перевез 146 кошек и 171 собаку, которые содержались в ветеринарной клинике Kabul Small Animal Rescue (KSAR), находящейся в Кабуле», — сообщается в релизе.

Председатель совета директоров компании Валерий Савельев сообщил, что это не первый опыт перевозки животных на борту самолета — ранее авиакомпания перевозила многих животных от дельфинов до крупных непарнокопытных. Эксплуатируемый на данном рейсе борт ИЛ-76ТД обладает подходящими параметрами: животных удалось погрузить в три-четыре яруса, что обеспечило свободный доступ к каждому животному. Кроме того, самолет позволил сохранять комфортную для питомцев температуру и поддержать необходимый уровень давления в грузовой кабине.

По словам экипажа, животные хорошо перенесли авиаперелет. Зоозащитники собираются прибывших в Канаду животных раздать каждому желающему. Загрузка самолета животными и пищей для них заняла более пяти часов в аэропорту Кабула. Во время остановок сопровождающих «груз» сменяли местные волонтеры, которые приносили питомцам свежую еду и воду, ухаживали за ними.

Основательница KSAR Шарлотта Максвелл-Джонс еще в августе 2021 года безуспешно пыталась организовать вывоз питомцев клиники, многие из которых были оставлены хозяевами, в спешке покидавшими Афганистан после захвата власти талибами [террористическая организация, деятельность которой запрещена ООН].

Фото предоставлено сотрудником обслуживающей самолет компании Андерсом Ангуло

Фото предоставлено сотрудником обслуживающей самолет компании Андерсом Ангуло

Фото предоставлено сотрудником обслуживающей самолет компании Андерсом Ангуло

Фото предоставлено сотрудником обслуживающей самолет компании Андерсом Ангуло

Фото предоставлено сотрудником обслуживающей самолет компании Андерсом Ангуло

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