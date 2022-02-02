Блиновская отправила в бан заплативших ей подписчиков

02 февраля 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Блиновская блокирует заплативших фанатов. «Кого еще послать?» Фото: Елена Блиновская Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская отправила в бан фанатов, которые заплатили ей за возможность смотреть закрытые сторис в Instagram. Доступ к публикациям на две недели блогер продавала за 10 тыс. рублей. Однако вскоре героиня решила «отсеять» людей, которые не ценят ее контент и время, потраченное на него. «Кого еще послать подальше?! Пока еще с возвратом. Не даю людям юзать себя за 10 тысяч рублей! Да, я заблочила несколько человек в платных сторис, кого-то без возврата, но с предупреждением, что не верну. Из платных сторис можно попасть прямиком в бан!», — высказалась Блиновская в своем блоге. Предпринимательница подчеркнула, что ограничила доступ только тем, кто распространял закрытые сторис в сети. Несмотря на это, обманутые подписчики рассказали, что в черном списке оказались все люди, раскритиковавшие ее эксклюзивные посты. «Надеюсь на порядочность Блиновской и жду возврата денег. Так будет честно! Блокируйте, пожалуйста, бесплатно и навсегда!», — заявила одна из подписчиц. Жалобы обманутых пользователей заметил StarHIT. В январе создательница «Марафона желаний» во время интервью с журналистской Ксенией Собчак резко отреагировала на вопрос телеведущей и заявила, что плюнет ей в лицо и скинет за борт. «Ты сейчас жестко обесцениваешь мой продукт», — заявила Блиновская телеведущей. Тогда комментаторы назвали блогера тяжелым в общении человеком и похвалили Собчак за профессионализм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская отправила в бан фанатов, которые заплатили ей за возможность смотреть закрытые сторис в Instagram. Доступ к публикациям на две недели блогер продавала за 10 тыс. рублей. Однако вскоре героиня решила «отсеять» людей, которые не ценят ее контент и время, потраченное на него. «Кого еще послать подальше?! Пока еще с возвратом. Не даю людям юзать себя за 10 тысяч рублей! Да, я заблочила несколько человек в платных сторис, кого-то без возврата, но с предупреждением, что не верну. Из платных сторис можно попасть прямиком в бан!», — высказалась Блиновская в своем блоге. Предпринимательница подчеркнула, что ограничила доступ только тем, кто распространял закрытые сторис в сети. Несмотря на это, обманутые подписчики рассказали, что в черном списке оказались все люди, раскритиковавшие ее эксклюзивные посты. «Надеюсь на порядочность Блиновской и жду возврата денег. Так будет честно! Блокируйте, пожалуйста, бесплатно и навсегда!», — заявила одна из подписчиц. Жалобы обманутых пользователей заметил StarHIT. В январе создательница «Марафона желаний» во время интервью с журналистской Ксенией Собчак резко отреагировала на вопрос телеведущей и заявила, что плюнет ей в лицо и скинет за борт. «Ты сейчас жестко обесцениваешь мой продукт», — заявила Блиновская телеведущей. Тогда комментаторы назвали блогера тяжелым в общении человеком и похвалили Собчак за профессионализм.