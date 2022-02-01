Главе города Григорию Тонких прокуратура внесла представление об устранении нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Миасса (Челябинская область) требует возбудить уголовное дело в отношении пока не установленных сотрудников мэрии из-за скандального арт-объекта, стоимость которого могла быть завышенной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Миасса.

«Материалы проверки прокуратура направила в следственный отдел по Миассу СУ СКР для решения вопроса о наличии в действиях неустановленных должностных лиц муниципалитета признаков состава преступления по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Главе Миасса внесено представление об устранении нарушений законодательства», — заявили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что мэрия Миасса определила стоимость объекта в размере 489 тыс. 624 рублей. Мониторинг показал, что аналогичный товар предлагается поставщиками в интернете от 164 тыс. 950 рублей. В ходе прокурорской проверки также выяснилось, что в мэрии ограничили участие в аукционе потенциальных участников по изготовлению объекта.

В городской прокуратуре отмечают, что проверка контракта была инициирована после жалоб жителей в социальных сетях на завышенную стоимость арт-объекта. В местных пабликах во «ВКонтакте» жители откровенно высмеивали дизайн «Двух сердец» и заявляли, что правоохранительным органом стоит обратить внимание на арт-объект. В пресс-службе мэрии Миасса URA.RU попросили направить официальный запрос.

Жители посчитали, что стоимость арт-объекта имеет коррупционный характер Пресс-служба прокуратуры Миасса

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