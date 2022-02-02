Нутрициолог рассказала об опасности помидоров. Видео

02 февраля 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Помидоры, выращенные в неблагоприятных условиях, могут привести к камням в почках или желчном пузыре Фото: Анна Майорова © URA.RU Помидоры, выращенные в неблагоприятных условиях или среде, могут привести к тяжелым последствиям для организма человека. Об этом предупредила нутрициолог Мария Розанова. «Если помидоры были выращены у дороги или у химпредприятий, то они могут содержать соли тяжелых металлов. Это может привести к отравлению, а при постоянном употреблении таких помидоров в большом количестве даже к камням в почках или желчном пузыре. Если при выращивании фермеры увеличили дозу подкормки выше нормы, в таких помидорах могут накапливаться нитраты», — поделилась Розанова с Пятым каналом. Кроме этого, в незрелых помидорах, как и в картофеле, содержится ядовитое органическое соединение соланин. Однако в таком виде овощ опасен только в огромных количествах. По словам нутрициолога, человек может впасть в кому после употребления большого объема незрелых помидоров. Специалист по правильному питанию советует есть только зрелые плоды из сертифицированных магазинов, мыть помидоры и снимать с них кожицу. Ранее диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков развеял миф об опасности салата из огурцов и помидор. По его словам, ничего вредного в смешивании этих овощей нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Помидоры, выращенные в неблагоприятных условиях или среде, могут привести к тяжелым последствиям для организма человека. Об этом предупредила нутрициолог Мария Розанова. «Если помидоры были выращены у дороги или у химпредприятий, то они могут содержать соли тяжелых металлов. Это может привести к отравлению, а при постоянном употреблении таких помидоров в большом количестве даже к камням в почках или желчном пузыре. Если при выращивании фермеры увеличили дозу подкормки выше нормы, в таких помидорах могут накапливаться нитраты», — поделилась Розанова с Пятым каналом. Кроме этого, в незрелых помидорах, как и в картофеле, содержится ядовитое органическое соединение соланин. Однако в таком виде овощ опасен только в огромных количествах. По словам нутрициолога, человек может впасть в кому после употребления большого объема незрелых помидоров. Специалист по правильному питанию советует есть только зрелые плоды из сертифицированных магазинов, мыть помидоры и снимать с них кожицу. Ранее диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков развеял миф об опасности салата из огурцов и помидор. По его словам, ничего вредного в смешивании этих овощей нет.