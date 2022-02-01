В Екатеринбурге пройдет бой за титул чемпиона мира по боксу

Поединок состоится 26 марта в рамках турнира от RCC Boxing Promotions Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге состоится поединок за титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

«Олимпийский чемпион Евгений Тищенко и чемпион WBA в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Рияд Мерхи проведут титульный бой в Екатеринбурге. Поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions, который запланирован на 26 марта», — говорится в релизе промоутерской организации.

Российский боец, чемпион Олимпиады в Рио, за карьеру во Всемирной боксерской ассоциации за 9 боев в ассоциации проиграл лишь единожды — в прошлом марте. После поражения Тищенко удалось реабилитироваться в бое против еще одного россиянина топ-нокаутера Дмитрия Кудряшова. Статистика Рияда Мерхи более внушительна — за 31 бой бельгиец уступил лишь однажды действующему суперчемпиону мира WBA, дополняется в сообщении RCC Boxing Promotions.

Фото предоставлено RCC Boxing Promotions