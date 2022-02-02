Вирусолог назвал основной путь заражения коронавирусом

02 февраля 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Человек со спущенной защитной маской подвергает себя опасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Короновирусу легче всего проникнуть в организм человека через нос, так как эпителий носовой полости особенно чувствителен к COVID-19. Об этом URA.RU сообщил член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. «Через нос более опасно, чем через рот. Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос. А в носу эпителий особенно чувствителен к коронавирусу. Это ворота инфекции», — сказал Петр Чумаков. Как объяснил профессор, люди, которые носят маски, не защищая нос, наиболее подвержены заражению коронавирусом. «Когда человек сдвигает маску, закрывая рот, а нос открывает, то он практически лишается защиты. Он дышит носом и весь коронавирус, который вокруг, может поглотить», — уточнил вирусолог. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU подтвердил, что через нос человеку легче заразиться коронавирусом, чем через другие пути. «Воздушно-капельный путь передачи — основной путь. Мы дышим носом, и можете посмотреть какие объемы воздуха человек хотя бы за минуту вдыхает и выдыхает. Это от восьми литров в покое, и до 200 литров при активной физической нагрузке получается. Достаточно большой объем воздуха в минуту человек прокачивает через свой нос», — рассказал собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Короновирусу легче всего проникнуть в организм человека через нос, так как эпителий носовой полости особенно чувствителен к COVID-19. Об этом URA.RU сообщил член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. «Через нос более опасно, чем через рот. Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос. А в носу эпителий особенно чувствителен к коронавирусу. Это ворота инфекции», — сказал Петр Чумаков. Как объяснил профессор, люди, которые носят маски, не защищая нос, наиболее подвержены заражению коронавирусом. «Когда человек сдвигает маску, закрывая рот, а нос открывает, то он практически лишается защиты. Он дышит носом и весь коронавирус, который вокруг, может поглотить», — уточнил вирусолог. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU подтвердил, что через нос человеку легче заразиться коронавирусом, чем через другие пути. «Воздушно-капельный путь передачи — основной путь. Мы дышим носом, и можете посмотреть какие объемы воздуха человек хотя бы за минуту вдыхает и выдыхает. Это от восьми литров в покое, и до 200 литров при активной физической нагрузке получается. Достаточно большой объем воздуха в минуту человек прокачивает через свой нос», — рассказал собеседник агентства.