Махонин выделил деньги на расселение после скандала на ТВ

Минстрой обещает расселить в Александровске 47 аварийных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предоставил субсидию на расселение аварийного фонда в г. Александровске, жители которого пожаловались на плохие условия проживания телеведущему Александру Гордону. О решении властей сообщается на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый объем субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе. Деньги предоставляются при условии, что край дает 75% суммы, а еще 25% добавляют местные власти.

Александровский округ получит из краевого бюджета 9,8 млн руб., и еще 3,3 млн руб. предусмотрено в местном бюджете. Также софинансирование будет предоставлено Чусовому (57,9 млн руб.) и Гремячинску (16 млн руб.).

Глава Александровского округа Ольга Лаврова предположила, что эти деньги, возможно, будут направлены на расселение дома по ул. Чапаева, 2, а не на дома по улице 3-го Интернационала, жители которых жаловались Александру Гордону. «У нас много домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. По данным на ноябрь в реестре было 40 домов. После еще несколько домов получали такой статус», — сообщила она URA.RU.

В министерство строительства подтвердили эту информацию. «Это документ относительно расселения дома по ул. Чапаева, 2. По домам № 18, 20, 22, 24 на ул. 3-го Интернационала, администрация Александровского округа должна определить и принять меры, чтобы обеспечить жителям безопасное проживание до момента расселения домов», — заявили в пресс-службе минстроя. И добавили, что сейчас в рамках нацпроекта проводится расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. А дома на ул. 3-го Интернационала получили такой статус в 2018—2019 годах.

В 2019—2021 годах в Александровске в рамках нацпроекта расселены 1,3 тыс. «аварийных» кв. м., переселено 79 человек. До 2023 года расселят еще 47 аварийных домов общей площадью 5,7 тыс. кв. м., где проживают 319 человек, говорят в пресс-службе минстроя.

Ранее телеведущий Александр Гордон обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с требованием переселить людей из четырех аварийных домов по ул. 3-го Интернационала, где невозможно жить. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этой ситуации.

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