Родители екатеринбургских школьников отказались от дистанта

Согласно указу губернатора, школьникам рекомендовано дистанционное обучение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Родители екатеринбургских школьников приводят детей на занятия в учебные заведения, не смотря на то, что с сегодняшнего дня в Свердловской области школьники отправлены на дистанционное обучение, а первоклассникам продлили каникулы. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Информация об этом появилась в чате общественной организации «Роднадзор».

«Я отправила заявления по алгоритму „Роднадзора“. Выводить завтра буду. Возьму день в счет отпуска, чтобы провожать и встречать на всякий случай», — написала горожанка.

«В прошлый дистант мой ребенок тоже учился, благодаря вашим инструкциям. В этот раз у нас случился нежданчик. В понедельник сын руку сломал, если бы не это происшествие, тоже в школу бы пошел», — поделилась другая участница telegram-канала «Роднадзора».

«Школа №125 В Екатеринбурге. Завтра выводим в школу. Два ребенка из класса будут учиться очно», — отметила женщина по имени Татьяна.

Редакция URA.RU направила запрос в департаменте образования Екатеринбурга. Там отметили, что руководители школ своим приказом закрепили режим обучения в период со 2 по 16 февраля для 2-8 классов в очной форме с применением дистанционных технологий. «Приказы размещены на сайтах школ 2.02. Родители, которые обратятся в школы по вопросам обучения с применением дистанционных образовательных технологий, могут получить для своего ребенка индивидуальный учебный маршрут», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что замгубернатора Свердловской области Павел Креков огласил новые коронавирусные ограничения на онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию коронавирусу. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры.

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