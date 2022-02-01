В Челябинске младенец с коронавирусом попал на ИВЛ

Самому маленькому из 52 младенцев с COVID в Челябинской области потребовалась искусственная вентиляция легких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В реанимации челябинской больницы находится малыш в возрасте 24 дней с врожденной ковидной пневмонией. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, как и еще один ребенок в возрасте семи лет. Об этом 2 февраля рассказала на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В реанимации находятся два ребенка на ИВЛ — в возрасте семи лет и 24 дней. Проведены федеральные консилиумы, за детьми пристальное наблюдение, в том числе, федеральных медицинских центров. Как правило, новорожденные заражаются от мам», — рассказала Гехт.

На сегодня в больницах Челябинской области лежат 176 детей, заразившихся коронавирусом. Из них 33 (19%) с 33 с пневмонией. Большая часть в возрасте до трех месяцев: 52 человека, с пневмонией 23. Еще 27 маленьких пациентов в возрасте от 4 до 11 месяцев. В возрасте от года до шести лет — 36 человек (пять из них с пневмонией). Также госпитализированы 34 ребенка от шести до 14 лет и 27 подростков в возрасте от 15 до 17 лет.