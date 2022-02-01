01 февраля 2022

В Челябинске младенец с коронавирусом попал на ИВЛ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, ребенок, младенец, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, новорожденный, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, кювез
Самому маленькому из 52 младенцев с COVID в Челябинской области потребовалась искусственная вентиляция легких Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В реанимации челябинской больницы находится малыш в возрасте 24 дней с врожденной ковидной пневмонией. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, как и еще один ребенок в возрасте семи лет. Об этом 2 февраля рассказала на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В реанимации находятся два ребенка на ИВЛ — в возрасте семи лет и 24 дней. Проведены федеральные консилиумы, за детьми пристальное наблюдение, в том числе, федеральных медицинских центров. Как правило, новорожденные заражаются от мам», — рассказала Гехт.

На сегодня в больницах Челябинской области лежат 176 детей, заразившихся коронавирусом. Из них 33 (19%) с 33 с пневмонией. Большая часть в возрасте до трех месяцев: 52 человека, с пневмонией 23. Еще 27 маленьких пациентов в возрасте от 4 до 11 месяцев. В возрасте от года до шести лет — 36 человек (пять из них с пневмонией). Также госпитализированы 34 ребенка от шести до 14 лет и 27 подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В реанимации челябинской больницы находится малыш в возрасте 24 дней с врожденной ковидной пневмонией. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, как и еще один ребенок в возрасте семи лет. Об этом 2 февраля рассказала на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В реанимации находятся два ребенка на ИВЛ — в возрасте семи лет и 24 дней. Проведены федеральные консилиумы, за детьми пристальное наблюдение, в том числе, федеральных медицинских центров. Как правило, новорожденные заражаются от мам», — рассказала Гехт. На сегодня в больницах Челябинской области лежат 176 детей, заразившихся коронавирусом. Из них 33 (19%) с 33 с пневмонией. Большая часть в возрасте до трех месяцев: 52 человека, с пневмонией 23. Еще 27 маленьких пациентов в возрасте от 4 до 11 месяцев. В возрасте от года до шести лет — 36 человек (пять из них с пневмонией). Также госпитализированы 34 ребенка от шести до 14 лет и 27 подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...