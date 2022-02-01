01 февраля 2022

В Челябинской области госпитализировали 316 больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Число госпитализаций растет, но не так резко, как заболеваемость Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за сутки попали в больницы 316 заболевших коронавирусом южноуральцев. Об этом сообщила на брифинге 2 февраля первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«За прошедшие сутки госпитализировано 316 жителей Челябинской области. Сутками ранее было чуть меньше 200. Мы стараемся класть в больницы пожилых граждан с сопутствующими заболеваниями, чтоб избежать осложнений. Госпитализировано также 176 детей, 33 — с пневмонией. При этом 52 госпитализированных ребенка не старше трех месяцев», — рассказала Гехт.

По ее словам, пик госпитализаций приходится обычно на среду и четверг. Если тенденция сохранится, власти готовы развернуть дополнительные койки и расконсервировать ковидные базы. Сейчас задействованы более 2200 коек, в резерве остается еще 198.

Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области растет с конца января. По данным на 2 февраля, на Южном Урале заболели за сутки 3 тысячи 433 человека, в том числе 572 школьника. При этом на фоне распространения штамма «Омикрон» суточная смертность практически втрое ниже, чем в период максимального спада заболеваемости — 12 случаев против 28-30. Начиная с 24 января, власти перевели на удаленный режим работы часть сотрудников государственных и муниципальных организаций. В регионе запущена вакцинация детей и подростков от 12 лет — первая партия вакцины «Спутник М» составила 2,4 тысячи доз.

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В Челябинской области за сутки попали в больницы 316 заболевших коронавирусом южноуральцев. Об этом сообщила на брифинге 2 февраля первый вице-губернатор Ирина Гехт. «За прошедшие сутки госпитализировано 316 жителей Челябинской области. Сутками ранее было чуть меньше 200. Мы стараемся класть в больницы пожилых граждан с сопутствующими заболеваниями, чтоб избежать осложнений. Госпитализировано также 176 детей, 33 — с пневмонией. При этом 52 госпитализированных ребенка не старше трех месяцев», — рассказала Гехт. По ее словам, пик госпитализаций приходится обычно на среду и четверг. Если тенденция сохранится, власти готовы развернуть дополнительные койки и расконсервировать ковидные базы. Сейчас задействованы более 2200 коек, в резерве остается еще 198. Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области растет с конца января. По данным на 2 февраля, на Южном Урале заболели за сутки 3 тысячи 433 человека, в том числе 572 школьника. При этом на фоне распространения штамма «Омикрон» суточная смертность практически втрое ниже, чем в период максимального спада заболеваемости — 12 случаев против 28-30. Начиная с 24 января, власти перевели на удаленный режим работы часть сотрудников государственных и муниципальных организаций. В регионе запущена вакцинация детей и подростков от 12 лет — первая партия вакцины «Спутник М» составила 2,4 тысячи доз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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