Власти ХМАО раздадут по 600 тысяч семьям с детьми. Условия

02 февраля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

В ХМАО семьи с двумя детьми могут рассчитывать на выплату в 600 тысяч рублей Фото: depositphotos.com Власти ХМАО выплатят 600 тысяч рублей семьям с двумя детьми на улучшение жилищных условий. Для того чтобы рассчитывать на соцвыплату, второй ребенок в семье должен родиться на территории Югры в период после 1 января 2018. «Претендовать на получение выплаты могут семьи, при соблюдении в совокупности следующих условий: члены семьи являются гражданами РФ; один из супругов (родитель в неполной семье) имеет место жительства на территории ХМАО не менее 15 лет; семья, не получала какую-либо господдержку на улучшение жилищных условий», — сказано в документе на сайте Центра социальных выплат Югры. Кроме того, на дату приобретения жилья, семья должна являлась нуждающейся в улучшении жилищных условий. А приобретенное с помощью кредита жилье, должно быть единственным, в течение пяти лет, предшествующих подачи заявления. Социальная выплата может быть направлена на погашение основной суммы жилищного кредита или на его рефинансирование. Также на приобретение у юридических лиц или застройщика жилых помещений в ХМАО. Прием заявлений осуществляется ежегодно с 1 февраля до 1 марта и завершается 1 марта 2023 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО выплатят 600 тысяч рублей семьям с двумя детьми на улучшение жилищных условий. Для того чтобы рассчитывать на соцвыплату, второй ребенок в семье должен родиться на территории Югры в период после 1 января 2018. «Претендовать на получение выплаты могут семьи, при соблюдении в совокупности следующих условий: члены семьи являются гражданами РФ; один из супругов (родитель в неполной семье) имеет место жительства на территории ХМАО не менее 15 лет; семья, не получала какую-либо господдержку на улучшение жилищных условий», — сказано в документе на сайте Центра социальных выплат Югры. Кроме того, на дату приобретения жилья, семья должна являлась нуждающейся в улучшении жилищных условий. А приобретенное с помощью кредита жилье, должно быть единственным, в течение пяти лет, предшествующих подачи заявления. Социальная выплата может быть направлена на погашение основной суммы жилищного кредита или на его рефинансирование. Также на приобретение у юридических лиц или застройщика жилых помещений в ХМАО. Прием заявлений осуществляется ежегодно с 1 февраля до 1 марта и завершается 1 марта 2023 года.