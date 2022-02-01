01 февраля 2022
31 января 2022

Власти ХМАО раздадут по 600 тысяч семьям с детьми. Условия

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО семьи с двумя детьми могут рассчитывать на выплату в 600 тысяч рублей Фото:

Власти ХМАО выплатят 600 тысяч рублей семьям с двумя детьми на улучшение жилищных условий. Для того чтобы рассчитывать на соцвыплату, второй ребенок в семье должен родиться на территории Югры в период после 1 января 2018.

«Претендовать на получение выплаты могут семьи, при соблюдении в совокупности следующих условий: члены семьи являются гражданами РФ; один из супругов (родитель в неполной семье) имеет место жительства на территории ХМАО не менее 15 лет; семья, не получала какую-либо господдержку на улучшение жилищных условий», — сказано в документе на сайте Центра социальных выплат Югры. Кроме того, на дату приобретения жилья, семья должна являлась нуждающейся в улучшении жилищных условий. А приобретенное с помощью кредита жилье, должно быть единственным, в течение пяти лет, предшествующих подачи заявления.

Социальная выплата может быть направлена на погашение основной суммы жилищного кредита или на его рефинансирование. Также на приобретение у юридических лиц или застройщика жилых помещений в ХМАО. Прием заявлений осуществляется ежегодно с 1 февраля до 1 марта и завершается 1 марта 2023 года.

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Власти ХМАО выплатят 600 тысяч рублей семьям с двумя детьми на улучшение жилищных условий. Для того чтобы рассчитывать на соцвыплату, второй ребенок в семье должен родиться на территории Югры в период после 1 января 2018. «Претендовать на получение выплаты могут семьи, при соблюдении в совокупности следующих условий: члены семьи являются гражданами РФ; один из супругов (родитель в неполной семье) имеет место жительства на территории ХМАО не менее 15 лет; семья, не получала какую-либо господдержку на улучшение жилищных условий», — сказано в документе на сайте Центра социальных выплат Югры. Кроме того, на дату приобретения жилья, семья должна являлась нуждающейся в улучшении жилищных условий. А приобретенное с помощью кредита жилье, должно быть единственным, в течение пяти лет, предшествующих подачи заявления. Социальная выплата может быть направлена на погашение основной суммы жилищного кредита или на его рефинансирование. Также на приобретение у юридических лиц или застройщика жилых помещений в ХМАО. Прием заявлений осуществляется ежегодно с 1 февраля до 1 марта и завершается 1 марта 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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