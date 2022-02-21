Мэр в ХМАО дарит наборы новорожденным

В минувшем году подарки получили более 270 семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовском районе при рождении каждому жителю выдают дополнительный подарок от главы муниципалитета Бориса Саломатина наряду с набором «Расту в Югре». Об этом URA.RU рассказали в администрации Нижневартовского района.

«В Нижневартовском районе каждый новорожденный ребенок в рамках подпрограммы „Молодежь района“ получает подарок от главы муниципалитета. Набор выдается при регистрации рождения в отделах ЗАГС», — сказали в мэрии.

Сообщается, что в минувшем году подарочные наборы получили более 270 семей. Родителям выдают комплекты, в которые входят постельное белье для малыша, одежда для новорожденного и приветствие от мэра. Мера постоянная и действует уже многие годы.