21 февраля 2022
18 февраля 2022

Мэр в ХМАО дарит наборы новорожденным

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, роддом, новорожденный, родильный дом
В минувшем году подарки получили более 270 семей Фото:

В Нижневартовском районе при рождении каждому жителю выдают дополнительный подарок от главы муниципалитета Бориса Саломатина наряду с набором «Расту в Югре». Об этом URA.RU рассказали в администрации Нижневартовского района.

«В Нижневартовском районе каждый новорожденный ребенок в рамках подпрограммы „Молодежь района“ получает подарок от главы муниципалитета. Набор выдается при регистрации рождения в отделах ЗАГС», — сказали в мэрии.

Сообщается, что в минувшем году подарочные наборы получили более 270 семей. Родителям выдают комплекты, в которые входят постельное белье для малыша, одежда для новорожденного и приветствие от мэра. Мера постоянная и действует уже многие годы.

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В Нижневартовском районе при рождении каждому жителю выдают дополнительный подарок от главы муниципалитета Бориса Саломатина наряду с набором «Расту в Югре». Об этом URA.RU рассказали в администрации Нижневартовского района. «В Нижневартовском районе каждый новорожденный ребенок в рамках подпрограммы „Молодежь района“ получает подарок от главы муниципалитета. Набор выдается при регистрации рождения в отделах ЗАГС», — сказали в мэрии. Сообщается, что в минувшем году подарочные наборы получили более 270 семей. Родителям выдают комплекты, в которые входят постельное белье для малыша, одежда для новорожденного и приветствие от мэра. Мера постоянная и действует уже многие годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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