Певец Евгений Григорьев (Жека) заметил изменения в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шансонье Евгений Григорьев, известный под псевдонимом Жека, поделился своими впечатлениями о Кургане, где накануне побывал с концертом. Он отметил, что у города появился хозяин.

«Радует то, что город изменился, активизировался, и люди стали себя пободрее чувствовать и повеселее. Чистятся от снега улицы, чистятся тротуары, город освещен. Изменения кардинальные по сравнению с тем, что было когда я приезжал в родной город прошлые разы. Мне кажется, что у города появился хозяин», — говорит Жека на видео, опубликованном в группе «Инцидент|Курган» в соцсети в «ВКонтакте».

В комментариях некоторые курганцы не согласились с певцом. «Жека, ты точно в Кургане был? Где улицы чистятся? Где пободрее то люди стали, повеселее», — написала Ирина Хмелева. «Описал свои впечатления, имеет на это право. Ему показалось, что стало лучше, значит для него так и есть», — написал Евгений Кирик.

Ранее URA.RU писало, что актриса Татьяна Васильева назвала Курган «жутью». По ее словам, в Кургане «вообще нет» дорог. Актриса считает, что курганцы никуда не ездят, выживают и ходят в театр. Она добавила, что в таких городах 20 тысяч рублей считается неплохой зарплатой.

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