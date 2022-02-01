Актриса Татьяна Васильева назвала Курган «жутью». Видео

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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , логотип, курган, логотип курган, лого курган
Актриса испытала шок во время поездки в Курган Фото:

Народная артистка РФ Татьяна Васильева назвала то, что происходит в Кургане, «жутью». Так она ответила на вопрос блогера Ирины Шихман про город, который ее привел в шок.

«Город с такой славой. Там жили люди, которые изобретали наше оружие, танки. Они были невыездные. Они там прожили всю жизнь, ученые. Ну жуть. Советский Союз в плохом варианте», — рассказала Васильева во время интервью для YouTube-канала «А поговорить?»

По ее словам, в Кургане «вообще нет» дорог. Актриса считает, что курганцы никуда не ездят, выживают и ходят в театр. Она добавила, что в таких городах 20 тысяч рублей считается неплохой зарплатой.

Васильева играла в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Увидеть Париж и умереть» и сериале «Ольга». Она является обладательницей премий «Ника» и «Кинотавр».

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Народная артистка РФ Татьяна Васильева назвала то, что происходит в Кургане, «жутью». Так она ответила на вопрос блогера Ирины Шихман про город, который ее привел в шок. «Город с такой славой. Там жили люди, которые изобретали наше оружие, танки. Они были невыездные. Они там прожили всю жизнь, ученые. Ну жуть. Советский Союз в плохом варианте», — рассказала Васильева во время интервью для YouTube-канала «А поговорить?» По ее словам, в Кургане «вообще нет» дорог. Актриса считает, что курганцы никуда не ездят, выживают и ходят в театр. Она добавила, что в таких городах 20 тысяч рублей считается неплохой зарплатой. Васильева играла в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Увидеть Париж и умереть» и сериале «Ольга». Она является обладательницей премий «Ника» и «Кинотавр».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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