Народная артистка РФ Татьяна Васильева назвала то, что происходит в Кургане, «жутью». Так она ответила на вопрос блогера Ирины Шихман про город, который ее привел в шок.
«Город с такой славой. Там жили люди, которые изобретали наше оружие, танки. Они были невыездные. Они там прожили всю жизнь, ученые. Ну жуть. Советский Союз в плохом варианте», — рассказала Васильева во время интервью для YouTube-канала «А поговорить?»
По ее словам, в Кургане «вообще нет» дорог. Актриса считает, что курганцы никуда не ездят, выживают и ходят в театр. Она добавила, что в таких городах 20 тысяч рублей считается неплохой зарплатой.
Васильева играла в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Увидеть Париж и умереть» и сериале «Ольга». Она является обладательницей премий «Ника» и «Кинотавр».
Народная артистка РФ Татьяна Васильева назвала то, что происходит в Кургане, «жутью». Так она ответила на вопрос блогера Ирины Шихман про город, который ее привел в шок. «Город с такой славой. Там жили люди, которые изобретали наше оружие, танки. Они были невыездные. Они там прожили всю жизнь, ученые. Ну жуть. Советский Союз в плохом варианте», — рассказала Васильева во время интервью для YouTube-канала «А поговорить?» По ее словам, в Кургане «вообще нет» дорог. Актриса считает, что курганцы никуда не ездят, выживают и ходят в театр. Она добавила, что в таких городах 20 тысяч рублей считается неплохой зарплатой. Васильева играла в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Увидеть Париж и умереть» и сериале «Ольга». Она является обладательницей премий «Ника» и «Кинотавр».