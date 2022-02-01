Актриса Татьяна Васильева назвала Курган «жутью». Видео

01 февраля 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Актриса испытала шок во время поездки в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Народная артистка РФ Татьяна Васильева назвала то, что происходит в Кургане, «жутью». Так она ответила на вопрос блогера Ирины Шихман про город, который ее привел в шок. «Город с такой славой. Там жили люди, которые изобретали наше оружие, танки. Они были невыездные. Они там прожили всю жизнь, ученые. Ну жуть. Советский Союз в плохом варианте», — рассказала Васильева во время интервью для YouTube-канала «А поговорить?» По ее словам, в Кургане «вообще нет» дорог. Актриса считает, что курганцы никуда не ездят, выживают и ходят в театр. Она добавила, что в таких городах 20 тысяч рублей считается неплохой зарплатой. Васильева играла в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Увидеть Париж и умереть» и сериале «Ольга». Она является обладательницей премий «Ника» и «Кинотавр». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева назвала то, что происходит в Кургане, «жутью». Так она ответила на вопрос блогера Ирины Шихман про город, который ее привел в шок. «Город с такой славой. Там жили люди, которые изобретали наше оружие, танки. Они были невыездные. Они там прожили всю жизнь, ученые. Ну жуть. Советский Союз в плохом варианте», — рассказала Васильева во время интервью для YouTube-канала «А поговорить?» По ее словам, в Кургане «вообще нет» дорог. Актриса считает, что курганцы никуда не ездят, выживают и ходят в театр. Она добавила, что в таких городах 20 тысяч рублей считается неплохой зарплатой. Васильева играла в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Увидеть Париж и умереть» и сериале «Ольга». Она является обладательницей премий «Ника» и «Кинотавр».